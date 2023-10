Patto anti inflazione per rilanciare i consumi in calo

È importante rilanciare i consumi alimentari in una situazione in cui, a causa dell’aumento dei prezzi, le famiglie hanno tagliato di quasi il 5% le quantità di cibo e bevande acquistate nel 2023. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla prima riunione del tavolo permanente dedicato ai settori della distribuzione, del commercio e dell'industria dei beni di largo consumo convocato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Il paniere anti-inflazione deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali ed, in particolare, quella relativa al divieto di vendita sottocosto, oltre ed assicurare che non si producano distorsioni nella ripartizione del valore. Occorre infatti evitare – spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - che il peso dell’iniziativa si scarichi sugli anelli più deboli della catena salvaguardando i bilanci dei produttori agricoli e della filiera di trasformazione, tutelando il tessuto produttivo e l’occupazione”.