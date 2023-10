Secondo appuntamento per gli “Incontri con l'autore”

Giovedì 26 ottobre a Domodossola arriva Francesco Anfossi: in colloquio con il giornalista Maurizio De Paoli, il caporedattore di Famiglia Cristiana presenterà IOR. Storie, vizi e virtù della banca vaticana dagli inizi a Marcinkus. Nella storia dello Ior, l'Istituto Opere di religione nato per sovvenire alle urgenze caritatevoli della Chiesa, non sono mancati gli intrighi: nelle pagine di questo libro, grazie a documenti e a testimonianze di prima mano, si svelano le controverse vicende dalla nascita della “Banca del Papa”. In pieno conflitto mondiale, al crack del Banco Ambrosiano, la più colossale bancarotta della storia d’Italia. Pio XII, Giovanni Paolo II, Michele Sindona, Paolo VI, Agostino Casaroli, Paul Marcinkus, Roberto Calvi, Carlo Maria Martini: il libro fa piena luce sul ruolo e sulle responsabilità dei personaggi che hanno ruotato intorno all’Istituto e a molti misteri d’Italia.

Sembra un romanzo, invece è storia vera, frutto di un’inchiesta lunga dieci anni. L'appuntamento è come sempre fissato per le ore 18 in Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) a Domodossola e come sempre l'ingresso è libero, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli “Incontri con l'autore” si concludono il prossimo 3 novembre con il docente di filologia all'Università di Friburgo Uberto Motta che presenterà il volume da lui curato Una corsa all'avventura. Saggi scelti (1932-1989) – Gianfranco Contini.