Tanti eventi per celebrare il 174esimo anniversario della nascita di Enrico Cavalli

Mentre prosegue con successo la mostra Enrico Cavalli (1849-1919). Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina, allestita presso la rinnovata e ampliata Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” di Santa Maria Maggiore, tra la fine di ottobre e novembre in occasione del 174° compleanno di Enrico Cavalli – che sarà celebrato il 5 novembre con un evento a sorpresa – la Fondazione Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini organizza e promuove un ricco calendario di eventi.

Sabato 4 e domenica 5 novembre la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini ospita il workshop fotografico dedicato al ritratto En pleine lumière, con la fotografa americana Jill Mathis: i partecipanti discuteranno idee e pratiche per fotografare con il solo utilizzo della luce naturale concentrandosi sui ritratti. Per frequentare il workshop (massimo 10 partecipanti) è richiesto un contributo minimo di € 80, che andrà a coprire parzialmente i costi vivi del workshop. L'iscrizione, obbligatoria, è da inoltrare all'indirizzo mail segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Jill Mathis, trovando ispirazione nei dipinti di Enrico Cavalli presenti in mostra, fornirà suggerimenti e consigli, maturati con la sua esperienza, al fine di aiutare a costruire una solida base per creare ritratti e fotografare con la luce naturale, sia all’interno che in esterno. Per favorire l'immedesimarsi nel periodo in cui la fotografia è stata resa popolare e per ispirare ulteriormente i partecipanti, le modelle che verranno fotografate saranno in costume d’epoca. Jill Mathis ha studiato fotogiornalismo alla University of Texas e ha trascorso quattro anni come assistente del celebre fotografo Ralph Gibson a New York. Il suo lavoro è stato citato in diversi studi universitari ed è incluso in molte collezioni accademiche tra cui Columbia University, Georgetown University, University of Pennsylvania, Vanderbilt University e University of Maryland. Jill Mathis tiene workshop fotografici sia negli Stati Uniti che in Italia, espone in Europa e negli Stati Uniti: i suoi lavori sono ospitati in numerose collezioni private e pubbliche.

Sabato 28 ottobre, in sinergia con la mostra “Vigezzini di Francia” in programma fino al 26 novembre a Casa De Rodis, in piazza Mercato a Domodossola, Collezione Poscio, partner di Fondazione Rossetti Valentini nell’ambito del progetto “Valle Vigezzo Valle dei pittori”, organizza l’escursione guidata “Tra i paesaggi di Carlo Fornara”, che condurrà i partecipanti a Prestinone di Craveggia, nei luoghi iconici per il maestro della pittura vigezzina. La partenza, nel pomeriggio, è dalla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini (via Rossetti Valentini 1, Santa Maria Maggiore), la partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Info ed iscrizione obbligatoria a alpintales@gmail.com entro giovedì 26 ottobre.

L'occasione è anche un invito a scoprire, oltre alla mostra dedicata a Cavalli, la temporanea Residenze d’artista. Un dialogo tra il presente e il passato (anch'essa visitabile fino a domenica 26 novembre), con opere degli artisti contemporanei Marlin Dedaj, Serena Gamba, Alessandro Gioiello, Valerio Tedeschi e Velasco Vitali. Il giorno precedente, venerdì 27 ottobre, alle ore 18, presso la Galleria Giannoni di Novara, in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione Enrico Cavalli e Alfredo Giannoni: il pittore vigezzino e il collezionista novarese. Una storia di passioni (visitabile fino al 31 dicembre acquistando il biglietto d’ingresso della Galleria Giannoni), la curatrice della mostra di Santa Maria Maggiore Lorella Giudici presenterà anche l'esposizione Enrico Cavalli (1849-1919) Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina e il suo catalogo.

Domenica 19 novembre è in programma la visita guidata alla mostra di Cavalli a cura degli studenti delle classi seconda media dell’Istituto comprensivo Andrea Testore di Santa Maria Maggiore. Per informazioni segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Anche queste iniziative fanno parte del progetto “Valle Vigezzo. La Valle dei pittori”, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando “In Luce – Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori” della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico. Le attività sono realizzate inoltre con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO Ente Filantropico, Museo dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo e Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d’Ossola.