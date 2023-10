La Cestistica a caccia di punti a Borgomanero

Trasferta a Borgomanero per la Findomo Pediacooph24. La Cestistica, reduce da tre vittorie consecutive, vuole calare il poker. “Campo difficile - le parole di Luca De Tomasi - contro una squadra reduce da una vittoria in trasferta. Loro privilegiano il gioco interno, noi invece appoggiamo tanto sugli esterni. Recuperiamo Carusi, mentre difficilmente ci sarà Maestrone: sarà dura, ma con lo spirito messo in campo fino ad oggi possiamo competere con tutti. Stiamo facendo cose straordinarie e ne sono orgoglioso”.