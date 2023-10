La Juventus Domo anticipa col Ceversama per tornare alla vittoria

Il prossimo weekend si svolgerà l’ottavo turno del campionato di Promozione.

Il Baveno riprende la rincorsa alla vetta della classifica ospitando il Momo. Sulla carta sembrerebbe una partita semplice per i ragazzi di Ivan Sottini, gli ospiti sono in un momento di crisi e nemmeno il cambio in panchina ha portato la svolta desiderata, basti pensare alla pesante sconfitta patita contro l’Omegna nel turno precedente.

I rossoneri di Fusè, miglior attacco del girone, al “Liberazione” dovranno fare i conti con una Fulgor Ronco Valdengo in forma, reduce dalla bella vittoria contro la Dufour Varallo.

Una Juventus Domo col dente avvelenato per i due punti persi in casa del Valduggia, vuole tornare a vincere contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, squadra di metà classifica. Per gli uomini di Nino, in campo stasera alle 18:30 al Curotti, una partita da vincere per rimanere in zona playoff.

Il Feriolo di Pissardo è atteso alla prova di maturità in casa del Cameri: dopo un avvio di campionato disastroso a livello di risultati, i gialloblù sembrano avere trovato la marcia giusta, con 4 punti strappati nelle ultime due partite alle big Arona e Casale.

Guardando la classifica questa partita si può definire uno scontro salvezza, ma se i lacuali inizieranno a trovare la via della rete con regolarità potrebbero lasciare in breve tempo le zone calde della classifica.

Le partite: Briga – Valduggia; Cameri – Feriolo; Chiavazzese - Valdilana Biogliese; Baveno – Momo; Dufour Varallo – Trino; Casale – Arona; Juventus Domo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Omegna - Fulgor Ronco Valdengo