Prima Categoria, derby ossolano tra Varzese e Virtus Villa

Ottavo turno del campionato di Prima Categoria.

Occhi puntati sul big-match di Novara: sul campo della Union capolista arriva il Trecate, una delle principali candidate alla vittoria finale.

Spettatrice molto interessata di questa sfida sarà l’Ornavassese: i neri di Lipari sono in gran forma e vantano la miglior difesa del campionato, e battendo l’Agrano in casa potrebbero tornare al comando.

A Varzo interessante derby ossolano: i granata di Charavallotti ospitano la Virtus Villa, alla ricerca di preziosi punti salvezza. I biancoazzurri di Giampaolo a loro volta cercano la vittoria per restare nel gruppo di testa, ma non sarà facile perché i divedrini sono squadra tosta che subisce poche reti, soprattutto in casa.

Match interessantetra attacchi prolifici a Vogogna, dove i verdi di Castelnuovo devono riscattarsi dopo tre sconfitte di fila, per tenersi fuori dalla zona playout. L’avversario non è però dei più semplici, la Cannobiese di Livorno è in ascesa e vuole continuare a risalire la classifica.

Il Piedimulera dopo la vittoria col Comignago scende a Sizzano con il chiaro obiettivo di vincere e continuare la rincorsa alle parti alte della classifica.

Trasferta in terra novarese anche per il Gravellona San Pietro, impegnato sul campo del Carpignano, partita non semplice.

Per Crodo e Bagnella invece ci sono due incontri sulla carta facili, dovendo affrontare rispettivamente Pernatese e Comignago, le due cenerentole del girone.

Le gare del weekend: Bagnella – Comignago; Vogogna – Cannobiese; Carpignano - Gravellona San Pietro; Ornavassese – Agrano; Pernatese – Crodo; Sizzano – Piedimulera; Union Novara – Trecate; Varzese - Virtus Villadossola