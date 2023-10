Tanta emozione al teatro La Fabbrica per la serata organizzata dalle Milani

"Mi sono dovuta confrontare con la malattia sia nella mia vita da insegnante prima e da dirigente poi, sia in quella privata - spiega la dirigente della Scuola Milani Patrizia Taglianetti - ho incontrato anche a scuola tanti bambini malati. Alcuni sono guariti, altri stanno ancora combattendo, purtroppo qualcuno non c'è più. Tutto questo dolore mi ha spinto a impegnarmi in qualcosa in prima persona e da lì, dopo aver ricevuto il sostegno di tanti colleghi e amici, abbiamo dato vita a questa serata".

Venerdì, dunque, il teatro La Fabbrica di Villadossola ha ospitato la serata "Un nastro d'oro per la vita". È stato un momento di festa ma anche di riflessione. Il presidente di Ossola Amica dell'Ugi, Damiano Bassi, ha raccontato le difficoltà che incontrano le famiglie che, purtroppo, sono costrette ad affrontare la malattia dei propri figli. Le donazioni raccolte, che ammontano a oltre 2.500 euro, serviranno a finanziare la ricerca ma anche a sostenere materialmente le famiglie che devono accompagnare i propri figli a Torino o che in altre città. L'Ugi ha infatti acquistato diversi appartamenti nelle città dove hanno sede gli ospedali che vengono messi a disposizione di queste famiglie gratuitamente.

Venerdì sera però è stata anche e soprattutto sorrisi e musica, con tanti ospiti: il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri e poi i bambini della scuola Milani, lo studio danza L'Arabesque, il cantautore Alberto Valentini, il musicista Steve Ferrovecchio.

La sensibilità della dirigente Taglianetti va però anche oltre: "Ritengo che la prevenzione giochi un ruolo fondamentale e per questo motivo in sede di contrattazione d'Istituto, ho stabilito che il nostro personale che si recherà a fare visite preventive come mammografie, pap test e quant'altro, possa assentarsi dal lavoro senza dover usufruire di permessi di lavoro".

Per i prossimi mesi la scuola Milani ha in programma di organizzare anche altre iniziative benefiche per raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica, come un evento sportivo per sostenere il "Nastro Rosa".