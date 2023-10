Aperto il famedio del cimitero di Domodossola

In occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti al cimitero di Domodossola anche quest'anno, come già avvenuto lo scorso anno per la prima volta, sarà possibile visitare il famedio, che solitamente è chiuso. Si tratta di una decisione presa dal Comune e dalla Proloco.

Il 29 ottobre il famedio sarà visitabile su richiesta al custode, mentre da lunedì e fino al 4 novembre sarà aperto secondo gli orari di apertura del cimitero.

Nel famedio, che si trova proprio all'ingresso del cimitero, è custodita la memoria di personaggi che hanno segnato la storia di Domodossola. Entrando ci si trova davanti il monumento funebre del benefattore finanziere e politico Gian Giacomo Galletti, nato a Bognanco nel 1789 e del quale ricorrono proprio quest'anno i 150 dalla morte. Galletti morì a Parigi nel 1873 e lasciò le proprie enormi sostanze ai comuni di Domo e Bognanco.

Sempre nel famedio è ricordato il generale Giovan Battista Chiossi, nato in città nel 1863 e morto a Domodossola nel 1926. Combattente decorato nelle guerre coloniali, nella prima guerra mondiale raggiunse il grado di generale. Congedatosi nel 1920, fu sindaco fino alla morte.

Ancora nel famediio é ricordato Francesco Scaciga della Silva, storico e giornalista nato a Mozzio nel 1810 e morto a Domodossola nel 1874. Delle lapidi ricordano infine i martiri del 1798 e il prefetto di Novara Giuseppe Ristagno, nato nel 1889 e morto nel 1947. L'ultima lapide è stata posta nel famedio da parte del Comune di Domodossola nel 2016 in memoria di Gisella Floreanini, nata a Milano nel 1906 e morta a nel capoluogo lombardo nel 1993 , prima donna ministro in Italia durante la Repubblica dell’Ossola.