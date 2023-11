Demografia delle imprese dell'alto Piemonte: il VCO in crescita

Dopo un primo trimestre in flessione ed un secondo in lieve ripresa, il sistema imprenditoriale delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO registra un saldo sostanzialmente stabile tra aperture e chiusure di imprese, con un aumento complessivo di 62 unità.

In particolare, tra luglio e settembre 2023 nelle quattro province dell’Alto Piemonte sono nate 674 imprese (dato leggermente superiore alle 642 iscrizioni dello stesso periodo dell’anno precedente), a fronte di 612 cessazioni (senza alcuna cancellazione operata d’ufficio, in lieve diminuzione rispetto alle 568 del secondo trimestre 2022), per un totale di imprese registrate che al 30 settembre ammonta a 73.382 unità.

Il tasso di crescita globale si attesta al +0,08%, allineandosi sostanzialmente al dato regionale (+0,11%) e al di sotto di quello nazionale (+0,26%).

Tra i territori emergono alcune lievi differenze: Biella evidenzia un tasso di crescita leggermente negativo (-0,05%), seguita da Vercelli (-0,01%). Il Verbano Cusio Ossola appare in lieve crescita (+0,1%), mentre Novara registra la dinamica migliore, seppur debolmente positiva (+0,2%), non solo a livello di quadrante ma dell’intero Piemonte.

“I dati relativi alla demografia delle imprese nel terzo trimestre dell’anno mostrano un risultato complessivo piuttosto statico e privo di dinamismo. Indubbiamente il contesto internazionale, caratterizzato da continue crisi geopolitiche con inevitabili conseguenze sulle relazioni economiche, risulta poco favorevole e può scoraggiare chi intende scommettere su un futuro imprenditoriale”, commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. “Poter contare su servizi di accompagnamento e sostegno è essenziale per avviare un’attività e riuscire a cogliere le opportunità che ci sono, specialmente sul fronte della transizione tecnologica e ambientale, temi sui quali il sistema camerale, grazie ai Punti Impresa Digitale, offre servizi di formazione, assistenza e finanziamenti”.

Il sistema imprenditoriale del Verbano-Cusio-Ossola registra un lieve aumento nel corso del terzo trimestre 2023: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari, infatti, a +13 unità a fronte delle 113 nuove iscrizioni e 100 cessazioni (nessuna cancellazione d'ufficio nel periodo in esame).

Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso positivo pari al +0,1%. Lo stock di imprese registrate al 30 settembre 2023 ammonta complessivamente a 12.466 unità.

I settori che esprimono flessioni sono il commercio (-0,34%) e l’industria in senso stretto (-0,14%), mentre mostrano un migliore dinamismo le costruzioni (+0,24%) e gli altri servizi (+0,55%).

Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del periodo in esame si rilevano 42 iscrizioni e 37 cessazioni, portando il numero di imprese registrate a 3.997 unità.