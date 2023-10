Mercato auto in Piemonte: nel mese di settembre raddoppiate le vendite

L’auto a settembre è ripartita di slancio. Immatricolazioni con il segno più in tutte le 8 province piemontesi: nel 2022 erano state 9.618, oggi sono 16.971. Quasi un raddoppio. Un bilancio molto positivo, quelle che emerge dagli ultimi dati dell’associazione di categoria, che dà la carica al Nord Ovest. La nostra regione, va detto, è trascinata dal capoluogo Torino (11.480 auto vendute contro le 5.847 dello scorso anno), ma tutti i territori, compresi quelli periferici che di solito scontano un saldo negativo, hanno fatto la loro parte.

Anche il Vco è passato 258 immatricolazioni a 305; stesso percorso per i “cugini” novaresi: da 655 a 927. Per quanto riguarda la top tre delle macchine più vendute in Piemonte, al primo posto la Fiat Panda (2.364), al secondo la 500 (1.000) e al terzo la Citroen C3 (864). Nel Verbano Cusio Ossola acquistate 17 Panda, 16 Suzuki Ignis e 15 Dacia Sandero. In linea più generale dall’indagine emerge quella che gli esperi hanno definito “la riscossa dei modelli con motore a benzina”. E’ stato un mese sprint, infatti, per i veicoli che funzionano con la “verde”. Bene le ibride, crollano i diesel.