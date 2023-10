Positivo è meglio e Lilt Vco unite a sostegno delle donne malate

I capelli per una donna non sono solo vezzo estetico. Sono importanti perché senza di essi a conseguenza delle cure contro il cancro la donna perde parte della propria identità. Guardarsi allo specchio può risultare un vero e proprio shock. La lega Lilt Aps, associazione di promozione sociale del Vco, che si occupa di dare sostegno a chi sta affrontando un percorso oncologico è da tempo impegnata anche su questo fronte. Dopo le parrucche realizzate tramite la ditta siciliana Cortese Intermediazioni con le ciocche di capelli raccolte da parrucchieri del Vco, ora con la collaborazione del gruppo “Positivo è meglio” è in grado di mettere a disposizione altre parrucche.

La Lilt ha lanciato il progetto “Dona la parrucca solidale a Lilt Vco”. Il progetto si impegna, grazie alla collaborazione del gruppo “Positivo è meglio”, a garantire ai pazienti oncologici una parrucca a titolo gratuito per tutto il periodo delle cure potendo contare inoltre sulla consulenza di un acconciatore. Il Gruppo “Positivo è meglio” è nato nel 2020 da sedici donne accomunate da un percorso oncologico, che hanno deciso di dare un senso alla loro sofferenza, sostenendo altre donne e realizzando progetti benefici.

"Molte donne che fanno parte del nostro gruppo a causa di un tumore al seno hanno dovuto fare le chemioterapie, con la conseguente perdita di capelli e hanno acquistato le parrucche con capelli veri o sintetici sostenendo una grossa spesa che va dai 400 euro se si tratta di capelli sintetici fino ai 2000 euro per le parrucche con capelli veri. Alcune hanno terminato le cure, i capelli sono ricresciuti, le parrucche non servono più. Abbiamo pensato che sarebbe stato utlile riuttilizzare quelle parrucche ci siamo interfacciate con la Lilt – spiega Maria Letizia Panighetti di Trontano del gruppo Positivo è meglio – la Lilt ha accolto la nostra iniziativa e si occuperà della gestione delle parrucche da dare in comodato d'uso".

E' stato contattato anche il parrucchiere Plinio di Gravellona, che già collabora con la Lilt, per la sanificazione delle parrucche. Nei giorni scorsi sono state consegnate alla Lilt le prime sette parrucche raccolte. "Siamo veramente orgogliosi di questa iniziativa- prosegue Maria Letizia Panichetti - è un altro piccolo aiuto che tramite il nostro gruppo viene fornito alle pazienti oncologiche".

"Con quest'ulteriore iniziativa – spiega il presidente della Lilt Francesco Pesce – abbiamo implementato la rete di solidarietà. E' un bel progetto siamo grati a “Positivo è meglio” e ai parrucchieri della provincia che collaborano con noi". "Abbiamo già consegnato alcune parrucche che ci sono state donate dal Gruppo Positivo è meglio – dice la segretaria della Lilt Maria Luisa Rizzuto – ho accompagnato dal parrucchiere alcune malate oncologiche è stato davvero emozionante vedere la gioia sul lorp volto, quando hanno indossato la parrucca che abbiamo potuto offrire loro".

Intanto prosegue anche la raccolta delle ciocche per realizzare le parrucche i parrucchieri che collaborano con la Lilt sono: You and me di Laura e Barbara di Pettenasco, Angel Hair di Michela Montecrestese, acconciature di Anna Pitasi Casale Corte Cerro, Elena acconciature di Pallanza, Facchini Barbara di Omegna, acconciature Stefania e Silvia di Verbania, parrucchiera Roby di Crodo, Moda Capelli di Baveno, Un Diavolo per capelli di Antonini Stefania di Varzo, Alessandra Vairo parrucchieri di Borgomanero e i parrucchieri Plino e Laura di Gravellona.