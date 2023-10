Servizio civile regionale, quattro posti nel Vco

Quattro posti disponibili nella provincia del Verbano Cusio Ossola per il servizio civile universale regionale che per la prima volta viene attivato in Piemonte. Il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e la scadenza delle domande è prevista per il 3 novembre. I ragazzi lavoreranno per 25 ore settimanali con un compenso di 444 Euro mensili, e potranno vivere un'esperienza formativa unica in contesti altamente formativi, occupandosi di assistenza, accoglienza e supporto ai giovani nell'ambito del progetto "Universo Giovani" promosso da Aurive e realizzato in collaborazione con diversi enti ed istituzioni del territorio.

Il progetto si sviluppa sui territori delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara, e per il Vco i posti disponibili sono quattro: uno presso la Provincia del Vco, uno al Comune di Gravellona, uno all'Istituto comprensivo statale del Vergante e infine uno al Ciss Verbano Educativa Minori - Servizio Di Educativa Territoriale "DOREMIFA. L'obiettivo del progetto "Universo giovani" è quello di aiutare i ragazzi con problemi o difficoltà personali o familiari. In particolare, chi sarà impiegato presso la Provincia del VCO, al Dipartimento dell’Istruzione, delle Politiche Giovanili e Patto Territoriale, affiancherà le attività amministrative rivolte a giovani e minori a rischio o in condizioni di disagio.

Il volontario sarà inserito nelle attività animative e di coordinamento di progetti rivolti al disagio giovanile come il progetto “Live outdoor” promosso da UPI - Unione Province Giovani. Inoltre, il volontario affiancherà un case manager dello sportello Eurodesk della Provincia, in cui si occuperà di informare i giovani su come accedere ai servizi di mobilità in Europa e quali competenze acquisire per inserirsi nel mercato lavorativo europeo, prestando particolare cura agli utenti più fragili ed inesperti. Il volontario che sarà invece impiegato al Comune di Gravellona Toce - Servizi alla Persona, si occuperà dei servizi di doposcuola pomeridiano presso la scuola primaria Albertini (svolgimento dei compiti e di attività ludico-ricreative e laboratori). Al termine del periodo scolastico sarà coinvolto nelle attività dei centri estivi rivolti ai bambini della scuola primaria. Inoltre, sarà inserito nell’equipe di operatori che seguono vari casi e coinvolto nella progettazione. Potrà, occasionalmente, seguire anche l’iter amministrativo riguardante i servizi nella sede dell’Ufficio gestione dei servizi scolastici.

Il volontario che sarà impiegato presso l'Istituto comprensivo del Vergante, nella scuola d'infanzia di Invorio e, in parte, nella scuola Primaria di Paruzzaro, supporterà i team responsabili della gestione di laboratori, workshop formativi e percorsi di educazione non formale, si occuperà della promozione e dell'informazione di programmi incentrati sulla prevenzione del disagio giovanile e affiancherà i docenti nei percorsi e nelle attività di scolastiche di pre-scuola e doposcuola che si svolgeranno quotidianamente rivolte agli studenti e in particolare a coloro che presentano situazioni di fragilità, condizioni di disagio e rischi emarginazione sociale.

Infine, il volontario che opererà presso il Consorzio servizi sociali del Verbano Servizio di Educativa Territoriale “DOREMIFA”, parteciperà all'implementazione del servizio socio-educativo DO RE MI FA, e si occuperà delle attività di assistenza alla mobilità, come l’accompagnamento per visite mediche, attività scolastiche, servizio di refezione scolastica e centri estivi nei mesi di giugno, luglio e agosto. Si occuperà anche dell’attività di sostegno nei compiti per bambini della scuola primaria e secondaria, svolto in collaborazione con altri enti territoriali presso le sedi designate. Infine, fornirà consulenza e orientamento e assisterà nel coordinamento e nella gestione delle attività del Centro educativo diurno e del Centro per le famiglie, rivolto principalmente a utenti fragili con minori. Per informazioni ci si può rivolgere a serviziocivile@aurive.it o whatsapp 338 38 68 640.