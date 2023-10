Cena della Comunità, torna l'evento di raccolta fondi della Fondazione Comunitaria

Venerdì 24 novembre, a partire dalle ore 20, la Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico organizza la cena della Comunità, l’evento annuale di raccolta fondi. Tutte le donazioni raccolte nel corso della serata saranno devolute a favore di iniziative di utilità sociale sul territorio del Vco.

La location scelta per l’evento è il Grand Hotel des Iles Borromées & Spa di Stresa, per una serata organizzata dalla Fondazione Comunitaria con il sostegno di Global Pesca, Zoppis e Ais Vco; questi ultimi permettono di realizzare la serata senza alcun costo per la Fondazione, in modo che l’intero ricavato possa essere donato senza detrazioni.

Per prendere parte alla cena della comunità è necessario contattare la Fondazione Comunitaria entro e non oltre il 15 novembre, con una mail a comunicazione@fondazionevco.it oppure telefonicamente al numero 0323557658 o via WhatsApp a 3665677020. La quota di partecipazione è di 100 euro a persona; la donazione può essere effettuata tramite bonifico bancario (IT 81 O 03069 09606 100000000570), bollettino postale (nr. 1007819913) oppure direttamente presso la sede dell’evento.