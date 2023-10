Il comune vende le azioni Tami per riqualificare lo stadio Poscio

Il Comune vende le azioni Generali per riqualificare lo stadio Poscio.

Si tratta dei titoli finanziari ereditati dal lascito del compianto Armando Tami, il ragioniere poeta che alla sua morte aveva lasciato notevoli somme di denaro, ma anche un patrimonio in titoli azionari. Un’eredità goduta da molti enti, tra questi il Comune di Villadossola. Nella sua decisione di lasciare titoli finanziari ed altro anche al comune dove era nato e risiedeva Tami aveva finalizzato l'utilizzo di questi per la casa di riposo e il centro culturale 'La Fabbrica'.

Ora, le azioni che Tami aveva nel suo 'portafoglio' saranno vendute e il ricavato verrà utilizzato per finanziare un interventi di riqualificazione dello stadio.

L’amministrazione ha deciso di partecipare al bando “Sport Missione Comune”, un progetto che prevede opere di miglioramento della struttura sportiva anche sotto l'aspetto dell'efficientamento energetico, nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un importo complessivo di 237.000 euro. Somma sarò coperta all’80% da un contributo regionale (189.600 euro) mentre per il 20% (oltre 47 mila euro) toccherà al comune intervenire con fondi propri di bilancio.

Da qui la decisione di recuperare la somma vendendo le Generali che possiede: in tutto 2408 azioni, che alle quotazioni attuali di Borsa (18,32 euro) porterebbero in cassa poco più di 44 mila euro. Azioni che negli ultimi 5 anni hanno toccato il massimo il 1 aprile 2022 a quota 22,11 euro. Con una punta massima negli ultimi 13 anni di 42,45 a dicembre 2000.

Ricordiamo che all'amministrazione comunale venenro consegnate 35.500 azioni Generali, allora quotate 29,08. Che salirono di numero per l'asegnazione gratuita di altre 1585 come dividendi. Le azioni in possesso del comune sono poi via via state vendute nel corso degli anni riducendo il quantitativo posseduto.