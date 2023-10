Concluso il corso regionale di patente nautica dei Vigili del Fuoco

Dal 16 al 27 ottobre il Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania ha ospitato il corso regionale di patente nautica di seconda categoria, rivolto a 13 allievi scelti tra il personale operativo proveniente dai diversi Comandi del Piemonte.

Il corso è stato coordinato da tre istruttori di patenti nautiche provenienti da Torino, Verona e Bergamo. Il programma del corso prevedeva la guida di imbarcazioni fino a 14 metri di lunghezza fuori tutto, con potenza massima oltre i 1200 cavalli. La guida è stata effettuata in acque ferme e in corrente presso la foce del fiume Toce. Tenute anche lezioni di carteggio in aula e prove di soccorso sul lago Maggiore con i natanti, ricerca di persona in acqua, recupero traino di imbarcazioni in difficoltà e approdi nei principali porti.

I discenti al superamento del corso, dopo gli esami previsti, hanno ottenuto l'abilitazione alla guida e all'uso di strumentazioni di bordo, radio VHF, GPS e plotter. Sono state anche effettuate prove di navigazione notturna per acquisire esperienza in completa sicurezza e permettere agli aspiranti di conoscere le modalità di orientamento con strumenti specifici, luci e segnali di navigazione. Preziosa la collaborazione con una società sportiva di Verbania con sede sul lago e operante nell’ambito della canoa e del kayak, che ha fornito un appoggio logistico durante tutta la durata del corso.