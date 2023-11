Prima Categoria, pareggiano le prime FOTO

In Prima Categoria c’era grande attesa per la sfida novarese tra la capolista Union e il Trecate, una delle inseguitrici più accreditate: ne è uscito un pareggio, conquistato dagli ospiti in pieno recupero, che rallenta la marcia dei biancoviola ma non ne pregiudica il primato, visto che l’Ornavassese di Lipari a sua volta non va oltre il pari nella sfida interna contro l’arcigno Agrano. Partita maschia, con interventi a volte anche troppo duri secondo i padroni di casa, che lamentano un serio infortunio alla caviglia per il loro bomber di riferimento Alessandro Elca. Agrano in dieci per tutto il secondo tempo, ma il fortino regge anche grazie alle belle parate di Oglina, che regala un ottimo punto agli uomini di Lopardo.

La “pareggite” di giornata colpisce anche la Virtus Villa, quarta forza del campionato, che nel derby non riesce a violare il difficile campo di Varzo. Ma come ammesso sportivamente dall’allenatore biancoazzurro Giampaolo, per la Virtus si tratta di un punto guadagnato, perché sul campo i padroni di casa avrebbero meritato la vittoria. Gli ospiti vanno in vantaggio alla mezzora con Pasin, ma poi è un monologo granata: pareggio di Antongioli in avvio di ripresa, poi tante occasioni per la Varzese ma il risultato non cambia più.

Così mister Chiaravallotti: “Oggi devo proprio dire che meritavamo di più. Alla vigilia un pari ci sarebbe anche andato bene, ma dopo questa partita ci sta davvero stretto: abbiamo preso un palo e una traversa, e ci poteva stare almeno un rigore per noi”.

Il Villa ha giocato sotto alle aspettative, merito vostro o demerito loro? “Sicuramente merito nostro, l’ho detto anche ai ragazzi: hanno fatto una grande partita contro una squadra molto attrezzata”. In classifica non siete messi male ma forse qualche punto vi manca: “Sì, potevamo avere quei 4-5 punti in più che ci avrebbero dato una classifica del tutto diversa. Casualmente, le tre partite con più rimpianti sono tutti derby: penso a Piedimulera, Vogogna, e oggi Villa. Speriamo che col Crodo domenica sia diverso!”.

I giovani stanno rispondendo bene: “Sono molto soddisfatto, è la parte bella del mio lavoro: vedere giovani cresciuti nel vivaio che giocano in prima squadra e sono all’altezza della situazione mi riempie di orgoglio. Continuando con queste prestazioni i punti arriveranno, ci saranno partite in cui girerà bene a noi”.

I biancoazzurri sono così raggiunti dal Gravellona San Pietro, corsaro a Carpignano in una partita dalle forti emozioni: gli uomini di Agostini a metà primo tempo sono già avanti 2-0 grazie alle reti di Bionda e Caretti, ma guai a considerare chiusa la pratica: i padroni di casa nella ripresa raddrizzano la gara a un quarto d’ora dalla fine, ma ancora Bionda nel finale segna e fa volare gli arancioneri.

Anche l’altra compagine arancionera, il Bagnella di Tabozzi, prosegue la sua risalita con un successo di misura a spese del fanalino di coda Comignago, grazie alla punizione decisiva di Valsesia. Non tragga in inganno il risultato striminzito: gli omegnesi hanno dominato e avuto diverse occasioni, non sfruttate per imprecisione degli attaccanti e per le belle parate del portiere ospite.

Torna al successo il Vogogna contro la Cannobiese, che pure si era portata in vantaggio con Fabbri nel primo tempo e aveva mancato di un soffio il raddoppio con un palo di Gnonto e altre buone occasioni. Quando ormai si stava materializzando il fantasma della quarta sconfitta consecutiva per i verdi di Castelnuovo, ci pensano i “vecchi” Margaroli e Fernandez a ribaltare il risultato nel giro di 4 minuti. A tre minuti dal termine è poi lo stesso Margaroli a mettere il punto esclamativo sulla vittoria ossolana.

Inopinata sconfitta del Crodo sul terreno della Pernatese, che centra così la prima vittoria stagionale. Il bomber Forni a fine primo tempo aveva pareggiato la rete iniziale dei padroni di casa, ma a metà ripresa i novaresi piazzano il colpo del ko. Forcing finale degli antigoriani, che però non concretizzano un paio di buone opportunità.

Mastica amaro il Piedimulera: a Sizzano va sotto dopo 30 secondi, ma si riprende subito e raddrizza il risultato grazie a Garda e Hado, che segnano e si regalano reciprocamente un assist alla fine della prima frazione. Nella ripresa i novaresi pareggiano, poi è solo Piedimulera ma nonostante i generosi e ripetuti tentativi il risultato non cambia più, e i gialloblù devono accontentarsi di un pari che va stretto.

Tutti i risultati:

Bagnella - Comignago 1 - 0

Vogogna - Cannobiese 3 - 1

Carpignano - Gravellona San Pietro 2 - 3

Pernatese - Crodo 2 - 1

Sizzano - Piedimulera 2 - 2

Union Novara - Trecate 1 - 1

Varzese - Virtus Villadossola 1 - 1

Ornavassese - Agrano 0 – 0

Classifica:

Union Novara 19 – Ornavassese 18 - Trecate 17 - Virtus Villa, Gravellona San Pietro 14 - Bagnella 13 - Cannobiese 12 – Vogogna 11 - Agrano, Sizzano 10 -, Carpignano, Varzese, Piedimulera 8 - Crodo 7 - Pernatese 4 - Comignago 2