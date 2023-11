Promozione, Briga e Baveno a braccetto FOTO

Le due capolista si confermano e mantengono le posizioni di vertice: il Briga spazza via il Valduggia con un perentorio 4-0, mentre gli uomini di Sottini vincono abbastanza agevolmente contro un Momo in piena crisi. Diverse le occasioni in avvio per i lacuali, finchè al quarto d’ora Piana la sblocca con un pregevole pallonetto dai 25 metri. Continua il predominio dei locali, mentre gli ospiti si fanno vedere solo con una traversa sfiorata su punizione. Nel secondo tempo la musica non cambia, il Baveno raddoppia con De Ponti e si permette anche il lusso di sbagliare un rigore con Ceschi.

Mister Sottini è soddisfatto: “Le partite non sono mai facili, bisogna essere bravi a indirizzarle per il verso giusto. Nel primo tempo abbiamo fatto un bel gol e creato diverse occasioni, non abbiamo concretizzato e loro nell’unica opportunità su punizione quasi pareggiano, poi nel secondo tempo dopo il 2-0 hanno fatto poco. Temevamo questa partita perché il Momo veniva da un periodo difficile e non aveva nulla da perdere, poi dopo avere perso in casa per 6-0 contro l’Omegna avevano grande voglia di riscatto”.

Come sta la tua squadra?

“In generale bene, nel senso che siamo un bel gruppo e sto riscontrando grande disponibilità da parte di tutti, in questo periodo molti giocatori si stanno adattando e sacrificando a giocare in ruoli che non sono i soliti per sopperire agli infortuni”.

Notizie dall’infermeria?

“Sarr starà fuori un mese per una bronchite, per noi è un grosso problema vista la sua fisicità e il suo senso del gol. Anche Cabrini si è rifatto male, purtroppo a causa di vari guai fisici non è quasi mai stato a disposizione in questo avvio di stagione. Anche Marchionini e Aglio sono fuori, Zingaro sta giocando ma ha una distorsione alla caviglia ed è al 50% della condizione”.

Baveno e Briga lotteranno fino alla fine per la vittoria?

“Il Briga è una grande squadra, hanno 20-22 giocatori di grande livello per la categoria. Noi vogliamo stare attaccati a loro e poi giocarci le nostre carte quando saremo al completo. Siamo contenti perché abbiamo guadagnato qualche punto sulle inseguitrici, domenica trasferta tosta a Valdengo poi la Coppa con la Dufour”.

In grande ascesa l’Omegna, che vince ancora e lo fa contro un cliente scomodo: la Fulgor Ronco Valdengo infatti si era presentata al “Liberazione” desiderosa di fare punti, ma i rossoneri prendono subito in mano la gara e si portano in vantaggio con Modesti dopo 20 minuti, poi creano altre buone occasioni ma devono subire il pareggio ospite in chiusura di primo tempo. Nella ripresa il bomber Progni, alla quinta rete nelle ultime tre partite, prende palla e con un’azione personale penetra nella difesa biellese segnando un bel gol che incanala la partita per il verso giusto per gli uomini di Fusè. L’Omegna adesso è quarto, in piena zona playoff. Chi invece esce dalla zona playoff, sia pure per un solo punto, è la Juve Domo di Michael Nino.

Nell’anticipo di sabato si ripete il beffardo finale del turno precedente, con il Ce.Ver.Sa.Ma. che agguanta il pareggio al 92°. E dire che i granata avevano approcciato bene la partita e condotto il gioco per buona parte dell’incontro, trovando il vantaggio in apertura di ripresa con Ferrera, lesto a ribattere in porta dopo un palo di Luca Cabrini. A questo punto i biellesi reagiscono e creano qualche occasione dalle parti di Bleve, che però non deve compiere grandi interventi, fino a trovare il pareggio con un tiro dal limite all’ultimo assalto. Prosegue la striscia positiva il Feriolo, che torna da Cameri con un punto. Gli uomini di Pissardo però sono contenti solo a metà, perché dopo il vantaggio di Cerutti a metà della ripresa pregustavano già il successo che avrebbe significato il sorpasso ai danni dei nerazzurri. Invece allo scadere un rigore di Petrone regala il pari ai novaresi e costringe i gialloblù a rimanere in penultima posizione.

Tutti i risultati: Juventus Domo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 1 Briga - Valduggia 4 - 0 Cameri - Feriolo 1 - 1 Chiavazzese - Valdilana Biogliese 4 - 2 Città Di Baveno - Momo 2 - 0 Dufour Varallo - Le Grange Trino 1 - 3 Omegna - Fulgor Ronco Valdengo 2 - 1 Città Di Casale - Arona 1 - 1 Classifica dopo sei giornate di campionato: Briga 18 - Baveno 17 - Arona 15 - Omegna, Trino 14 - Casale, Juve Domo 13 - Fulgor Ronco Valdengo 12 - Dufour Varallo, Chiavazzese, Ce.ver.sa.ma. Biella 10 - Valduggia 8 - Valdilana Biogliese, Cameri 7 - Feriolo 6 - Momo 3