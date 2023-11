Nuova esposizione del Museo Immaginario: protagonista il "Che Guevara" di René Burri

Proseguono le esposizioni del “Museo Immaginario – L'École des Italiens”, la rassegna che vede protagoniste immagini che hanno segnato la storia dell’arte e della fotografia. Come di consueto, a ospitare le opere è il bar Sali & Pistacchi, in piazza mercato a Domodossola.

Questa volta l’opera protagonista è “Ernesto Che Guevara, 1963” di René Burri (1933-2014). L’esposizione si inaugura martedì 31 ottobre.

René Burri nasce a Zurigo nel 1933. Fotografo noto soprattutto per i reportage di alcuni degli avvenimenti storici e culturali più importanti della seconda metà del ventesimo secolo. Famosissimi alcuni suoi ritratti, tra cui quelli di Che Guevara e di Pablo Picasso, ritratti iconici destinati a rimanere per secoli nell’immaginario collettivo. Nonostante Burri sia conosciuto come il grande fotografo della Magnum, non bisogna dimenticare che era un’artista a tutto tondo perché, tra le sue passioni, c’erano anche la pittura e il cinema. René Burri è convinto che non sia l’immobilità la caratteristica più importante dell’immagine, bensì la sua capacità di cogliere le trasformazioni, i cambiamenti. René Burri è un fotografo delle visioni.

Attraverso le sue immagini e i suoi reportage, infatti, è possibile avere una visione più chiara di tutti gli eventi e gli stravolgimenti che hanno caratterizzato l’epoca moderna. I suoi reportage sono il documento dei cambiamenti passati che hanno costruito le basi della società moderna.

Nel 1963 René Burri si trovava a Cuba con Henri Cartier-Bresson. Burri incontra Che Guevara, Ministro dell’Industria, nel suo ufficio a L’Avana e coglie la rara occasione di fotografarlo per una rivista americana, anche se lui non la prende troppo bene: non lo guarderà per tutto il tempo. Il risultato sono otto rullini che ritraggono Che Guevara in ogni tipo di situazione: seduto, sorridente, arrabbiato, concentrato, mentre accende l’ennesimo Havana. Tra questo grande numero di scatti, solo uno diventerà l’icona che conosciamo e che condividiamo per gli anniversari. La rivista taglierà male quel ritratto ma Burri, pur sottolineando la cattiva messa in pagina della foto, ha sempre detto con grande modestia che “quella fotografia è entrata nel nostro immaginario grazie al Che e al suo grande sigaro, non al mio lavoro”.