Concorsi pubblici, quali sono i bandi attivi in Piemonte

In attesa che le grandi amministrazioni centrali attivino le procedure di selezione annunciate da mesi (o incluse nei relativi piani assunzionali), chi aspira ad un impiego pubblico in Piemonte, e non solo, ha diverse opportunità a disposizione, specie nel settore sanitario. I bandi di concorso attivi, come quelli consultabili tramite un portale specializzato come Concorsipubblici.com, sono molteplici. In questo approfondimento, vediamo quali sono quelli attivi e in scadenza a novembre, i profili messi a bando e i requisiti di partecipazione alle singole procedure.

Aziende sanitarie locali del Piemonte

Le aziende sanitarie locali piemontesi hanno attivato diverse procedure concorsuali, finalizzate allì'assunzione di figure anche di carattere dirigenziale. Presso l'ASL TO4, in particolare, è disponibile un "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria". Per partecipare alla selezione, è necessario possedere - oltre ai requisiti generici - una Laurea in Medicina e Chirurgia assieme ad una "specializzazione nella disciplina o medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina del concorso ovvero in disciplina riconosciuta equipollente". Completa i requisiti richiesti l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi; la domanda può essere inoltrata per via telematica sul sito dell'ASL TO4 entro e non oltre il 16 novembre 2023.

L'ASL CN2, invece, ha indetto un "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Pediatria", anch'esso con scadenza al 16 novembre per la presentazione delle domande. La selezione è riservata ai candidati in possesso dei requisiti generali necessari alla partecipazione ai concorsi pubblichi che hanno conseguito una laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, una specializzazione congruente con il ruolo e l'iscrizione all'albo professionale. La domanda di partecipazione può essere inviata online o, in alternativa, via PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute di Torino ha attivato una procedura selettiva tramite concorso pubblico per titoli ed esami finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare. I professionisti che intendano partecipare devono essere in possesso dei titoli di studio richiesti (laurea in Medicina e Chirurgia e adeguata specializzazione) nonché essere iscritti all'albo professionale. La domanda può essere inviata fino al 16 novembre previo il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro.

L'ASL di Cuneo, infine, ha pubblicato due bandi di concorso (entrambi in scadenza il 13 novembre) per il reclutamento di cinque medici di medicina interna e tre medici pediatri, da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Università del Piemonte Orientale di Vercelli

L'ateneo, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto di aver aperto i termini (fino al 20 novembre 2023) di una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloqio, finalizzata all'individuazione di un tecnologo "per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività del Progetto di Ricerca ”Studi clinici interventistici nei linfomi” per il Dipartimento di Medicina Traslazionale finanziato dalla Convenzione con AIL Alessandria - Asti ODV". Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e determinato, della durata di 2 anni (prorogabile di ulteriori 12 mesi).

Possono candidarsi coloro i quali hanno conseguito una laurea in Biologia, Biotecnologie mediche, veterinarie, farmaceutiche, Farmacia e Farmacia industriale o un titolo equiparato. In aggiunta, si legge nel bando, "è richiesta pregressa esperienza nella conduzione di sperimentazioni cliniche in generale e in particolare in oncoematologia" che sarà valutata "in base a precedenti esperienze professionali, corsi di formazione universitaria o extrauniversitaria e pubblicazioni scientifiche". La procedura di selezione prevede un colloquio tecnico-pratico, volto ad accertare le competenze del candidato, in concomitanza con la valutazione dei titoli (per l'assegnazione di un massimo di 10 punti).