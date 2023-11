Kickboxing, Fabio Zeccola trionfa in Francia: una vittoria ai punti

Sabato 28 ottobre, Fabio Zeccola ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo e la sua dedizione nel mondo del K1. In un match con una settimana di preavviso e una sorpresa dell'ultimo minuto, Fabio ha conquistato una vittoria ai punti a Cogolin, dimostrando il suo talento e la sua capacità di adattamento.

Di solito, Fabio combatte nella categoria dei 57 kg, ma in questa occasione ha dovuto affrontare un avversario a 60 kg. Fabio, guidato dal team di Maurizio Mazzurri, è arrivato al palazzetto il giorno del match, ed ha scoperto che avrebbe dovuto indossare i paratibie, una protezione non familiare per Fabio, che compete come professionista in Italia. La differenza è che, nella federazione francese, le protezioni sono obbligatorie per chi combatte nella categoria A, a differenza dei professionisti. Nonostante le condizioni impreviste, Fabio e il suo team hanno accettato la sfida e l'ossolano è salito sul ring.

"L'incontro è stato impegnativo, con un avversario più alto di me - commenta Fabio - rendendo difficile il controllo delle distanze a causa delle leve lunghe del mio avversario. Nella prima ripresa sono riuscito a studiare il lottatore francese, cercando di trovare la strategia giusta. Nelle riprese successive sono riuscito ad impostare un ritmo più aggressivo, tagliando gli spazi al momento giusto".

Aggiunge Mazzurri "E' stato un match difficile da impostare perché non sapevamo praticamente nulla dell'avversario, se non un breve filmato di un suo allenamento da cui abbiamo visto che era alto e usava le ginocchia. Abbiamo studiato una strategia e provato per 3 giorni. Ha funzionato, ed è stato eccellente Fabio a metterla in atto."

La vittoria ai punti è stata una dimostrazione di carattere e determinazione da parte di Fabio Zeccola. Il prossimo match di Fabio è previsto a Loano, in Liguria, il 9 dicembre.