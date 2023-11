Csi: Osteria Via Briona, Premia e Garboli soli in vetta

Lo scorso weekend si è svolta la quinta giornata dei campionati provinciali Open A di calcio a 7e la sesta giornata del campionato Open B.

Nel girone A1 Osteria Via Briona ancora in vetta, insieme alPremia che ha vinto sia sabato che mercoledì nel recupero della quarta giornata. Il Santino Fc non demorde e segue a un punto.

Nel girone A2 Ufob Garboli batte nettamente il Bar Milano nel big match e rimane in testa solitario. Hellas Vb Regno di Napoli e Arizzano seguono staccate di un solo punto.

Nel campionato Open B, Atletico Coggia sempre in vetta da solo nel girone B1, con tre punti di vantaggio sul S.Anna.

Nel girone B2 prosegue spedita la marcia del terzetto in vetta, composto da U.S. Villadossola, Old Omegna CSI e Traffiume.Inseguono Real Migianda a meno due e Bar Mood a meno tre, ma con una partita in meno.

Risultati e classifiche:

Girone Open A1 – Giornata5: Caffè Stanglini - La Roba Ducia 5-4; Fulgor Vanzone - G.S. Premia 4-7; Irriducibili Domo - Osteria Via Briona 2-5; Alpe Sogno F.C. - Pesce D'Oro 5-1; Brisino - Santino F.C. 2-3

Classifica: Osteria Via Briona Domo 13; G.S. Premia 13; Santino F.C. 12; Alpe Sogno F.C. 9; Caffè Stanglini 8; Fulgor Vanzone 6; Irriducibili Domodossola 6; Pesce D'Oro 4; La Roba Ducia 1; Brisino 0

Girone A2: F.C. Arizzano - Fc Pedemonte 2-1; Ghiffa F.C. - Paruzzarello Forever Y. 6-1; As Luzzogno - Pallanzeno 1994 2-3; Hellas Vb R. Di Napoli - Colorificio Vr 8-2; U.F.O.B. Garboli - Bar Milano 8-2

Classifica: U.F.O.B. Garboli 12; Hellas Vb Regno Di Napoli 11; F.C. Arizzano 11; Ghiffa F.C. 10; Bar Milano 9; As Luzzogno 7; Pallanzeno 1994 Asd 7; Fc Pedemonte 4; Colorificio Vr 0; Paruzzarello Forever Young 0

Open B1 : Virtus Crusinallo - Gs Fondotoce 5-2; Quarna - Herculaneum Iselle 2-0; Boca Cusio - Atletico Coggia 3-5; Porki'S Trobaso - Arcadias 1-1; S. Anna - Pettenasco 2-0; Rapid Pogno - Astroflor F.C. 2-5; Riposa: As Massino Visconti

Classifica: Atletico Coggia 16; S. Anna 13; As Massino Visconti 10; Asd Herculaneum Iselle 10; A.S.D. Pettenasco Calcio 8; Gs Fondotoce 8; Boca Cusio 7; Quarna 7; Arcadias 6; Astroflor F.C. 4; Virtus Crusinallo 1905 4; Porki'S Trobaso 4; Rapid Pogno 3