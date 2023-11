Prima categoria, Fabrizio Francina: “E' un Vogogna in salute”

Domenica scorsa, in Prima Categoria, il Vogogna ha colto un importante successo casalingo ai danni della Cannobiese.

I biancoverdi ossolani venivano da un periodo complicato, con tre sconfitte di fila, e grazie a questo successo possono ripartire con rinnovato entusiasmo.

Abbiamo sentitolo storico direttore sportivo vogognese, Fabrizio Francina:

“Con la Cannobiese ho visto una grande prestazione dei nostri ragazzi. Al di là del risultato, che comunque abbiamo meritato, sono molto contento per la voglia e l’impegno che abbiamo messo in campo e anche per il gioco espresso: abbiamo fatto dei bei gol, frutto di azioni manovrate”.

Come mai avete avuto risultati così altalenanti in questo avvio di stagione? “Ci sono diversi fattori da considerare: abbiamo una buona rosa, con tanti elementi interessanti, ma un po’ corta. Questo significa che quando un po’ di titolari sono indisponibili contemporaneamente abbiamo poche alternative per la formazione da mettere in campo, e anche per i cambi. Inoltre abbiamo qualche infortunio che non ci voleva, cito ad esempio Biondini che dovrà stare fuori per molto tempo. Nelle ultime tre settimane abbiamo anche fatto fatica ad allenarci bene perché, per vari motivi, c’erano sempre molte assenze agli allenamenti. Questo comporta che poi in campo non sei al 100% e commetti quei piccoli errori ed ingenuità che poi ti costano la partita”.

L’attacco però funziona sempre molto bene:



“Sì, anche domenica Simone Margaroli e Marco Fernandez hanno fatto tre gol di pregevole fattura, da attaccanti di categoria superiore quali sono. Ma vorrei sottolineare anche la prova di tutti i giovani che sono scesi in campo, basti pensare che tutta la difesa era composta da calciatori nati dal 2000 in poi”.

Come valuti il lavoro del tuo allenatore?



“Mister Castelnuovo è molto preparato, secondo me è il migliore sulla piazza nella nostra categoria. Per noi è una certezza”. In questo momento siete a metà graduatoria, ma la classifica è molto corta, il Vogogna può fare un pensierino ai playoff? “In questo momento non ci poniamo obiettivi precisi, dipende molto da cosa faremo da qui a dicembre: se restiamo in scia e nel mercato di riparazione riusciamo a prendere quei due-tre giocatori che ho in mente, potremo provare a fare qualcosa in più. Adesso dobbiamo pensare solo alla prossima partita in casa della Virtus Villa, che tanto per cambiare sarà un’altra battaglia, come tutti i derby ossolani”.