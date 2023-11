A Vogogna si parla di nucleare con un ricercatore del Mit

Si parlerà di energia del futuro, tra fusione a confinamento magnetico e superconduttori, con uno scienziato di livello mondiale, il 18 dicembre nell'aula magna delle scuole medie di Vogogna. Relatore d'eccezione Nicolò Riva ricercatore presso il MIT, l’Università “Massachusetts Institute of Technology” di Boston. Riva, che è originario dell'Ossola, terrà due lezioni, una riservata agli studenti e l'altra al pubblico interessato.

Saranno affrontate tematiche di grande attualità scientifica relative alle diverse applicazioni dei superconduttori: si parlerà di problema energetico e soluzioni esistenti; di superconduttori e loro applicazioni, di energia nucleare, fissione e fusione, di progetti esistenti sulla fusione nucleare e dell'impatto di energia nucleare nel mondo e in Italia e di opportunità di lavoro e formazione. L'incontro per il pubblico è in programma dalle ore 18.30.