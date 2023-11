La Casa della Capra di Mergozzo premiata dal Cna Piemonte Nord

Venerdì 27 ottobre al Castello di Novara si è tenuto “Innova - Blockchain, Metaverso e AI for business”, una giornata interamente dedicata all’innovazione, al confronto tra professionisti e alla scoperta delle più recenti tecnologie e software per lo sviluppo aziendale.

L’evento nasce dalla volontà di Cna Piemonte Nord, che sostiene e promuove l’iniziativa, e da Staff Millennium, solida realtà novarese attiva da più di vent’anni in ambito di consulenza, digital ed eventi, che l’ha ideato. Cna Piemonte Nord ha una grande attenzione al presente e lo sguardo orientato verso il futuro, per questo ha deciso di realizzare “Innova” e di rendere l’evento gratuito ed aperto a tutti, offrendo a chiunque faccia impresa l’opportunità di aggiornarsi e prepararsi al cambiamento.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del comune di Novara, della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte che ha anche sostenuto economicamente l’iniziativa, della Fondazione il Castello di Novara, di Cna Piemonte, dell’Abi – Associazione Blockchain Italia, in collaborazione con Adamantic e Swiss Crowd.

Nel corso dell’evento, si è tenuta anche la premiazione dei vincitori del “Premio Marchetti”, concorso indetto dall’Associazione per giovani imprenditori delle province di Novara, Vercelli e Vco, che con la loro impresa si sono distinti per l’innovazione e per azioni di sostenibilità nei processi gestionali. Ad aggiudicarsi il primo premio, del valore di 2000 euro, è stata la Casa della Capra, impresa di Mergozzo nel settore ristorazione, accoglienza, servizi turistici, artistici e culturali. L’azienda ha ottenuto il premio per la categoria “Sostenibilità sociale”. A ritirare il premio i titolari Patricia Orem e Felipe Giavina Bianchi.