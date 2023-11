Promozione: Progni & Marra, la premiata coppia del gol

Su diciotto gol ne hanno fatti undici, cioè il 61 per cento delle reti realizzate.

Attenti a quei due: Mirgen Progni e Domenico Marra. I rossoneri hanno collezionato 11 delle 18 reti segnate in otto partite dall’Omegna. Un bel bottino per la coppia che permette all’Omegna di insediarsi al quarto posto in classifica, a soli 4 punti dalla capolista Briga.

La classifica cannonieri di Promozione vede anche Mullici (Casale) veleggiare a 6 reti e poi Asole (Briga) e Sarr (Baveno) con 5.

In Prima Categoria vanno alla media di un gol a partita Andrea Bionda del Gravellona e Simone Margaroli del Vogogna: per i due la media di una rete a partita. Dietro, a 7 reti, ci sono Elca (Ornavassese) – purtroppo fuori gioco per il grave infortunio di domenica - poi Forni (Crodo) e Moscardi (Trecate).