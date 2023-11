Cinque denunce per guida in stato di ebbrezza nel ponte di Halloween

I carabinieri del Comando Provinciale nella serata del 31 ottobre, a cavallo della notte dedicata ai festeggiamenti di Halloween, hanno effettuato mirati controlli finalizzati a prevenire reati contro il patrimonio e contro l’abuso di sostanze, in particolare legate ai comportamenti pericolosi alla guida che spesso causano incidenti stradali anche gravi.

In particolare sono state denunciate 6 persone a vario titolo, oltre a diverse sanzioni di tipo amministrativo relative al codice della strada. 5 i soggetti deferiti per guida in stato di ebrezza alcolica, con tassi registrati ben superiori al limite consentito, tra cui un caso che ha visto l’autista, un 53enne del verbano, con un tasso 4 volte superiore il limite consentito, che a Villadossola ha causato un tamponamento tra due autovetture, fortunatamente senza feriti, all’interno di un parcheggio di un centro commerciale.



A Omegna invece un altro soggetto controllato, palesando i sintomi di assunzione di stupefacenti si è rifiutato di sottoporsi ad esame tossicologico, venendo quindi deferito all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Inoltre a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di modeste quantità di stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish che ha comportato altresì la segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Per tutti il ritiro della patente di guida.

Inoltre i carabinieri, lungo tutta la rete stradale di competenza hanno elevato anche 29 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, in particolare per eccesso di velocità e utilizzo di cellulari alla guida.