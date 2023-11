Ciclismo, Soldarini è campione regionale

Lorenzo Soldarini del Pedale Ossolano è il neo campione regionale di ciclocross. Ha conquistato il titolo nella prova di Coppa Piemonte svoltasi il primo novembre a Giaveno, gara organizzata dall’Asd Mountain Bike Accedemy Giaven.

Soldarini è giunto secondo nella gara preceduto solo da Daniele Signorelli della Castellettese Cicli, ma ha conquistato il titolo piemontese poiché il vicnotore della prova risiede in Lombardia.

Soddisfazione in casa del Pedale Ossolano per il titolo conquistato nella mountain bike, in una gara che ha visto 132 partenti, solo 50 dei quali hanno tagliato il traguardo, a conferma di una gara impegnativa e dura.