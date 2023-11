Sabato a Riale prima sciata della stagione gratis

I lavori di sistemazione della pista di Riale procedono alacremente e tutto sarà pronto per l'inaugurazione di stagione prevista per sabato 4 novembre: "L'obiettivo è arrivare a realizzare un anello almeno di 1500 metri - dice Gianlcua Barp, responsabile del Centro del fondo di Riale, che grazie alla tecnica dello snowfarming ha stoccato 6.500 metri cubi di neve che ora vengono utilizzati per creare la prima pista - qualche centimetro di neve sta cadendo, confidiamo nel meteo. Le previsione per le prossime giornate ci dicono che l'inverno a Riale è arrivato e che le temperature scenderanno. Neve e freddo ci aiuteranno a dare il via alla stagione e a far allenare i ragazzi degli sci club".



Sabato dunque sarà possibile sciare gratis a Riale, mentre da domenica sarà attivato lo skipass giornaliero che anche quest'anno rimane invariato a 8 euro. Due giorni di lavoro intenso attendono Barp e i suoi collaboratori, con camion e ruspe che stanno movimentando i blocchi di neve, cui seguirà il lavoro del gatto delle nevi per la preparazione delle piste. Nel frattempo si lavora anche alla stesura del programma degli eventi per la nuova stagione invernale, con tante iniziative che animeranno la fiabesca località della Valle Formazza.