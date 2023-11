Giornata di derby in Prima Categoria

In Prima Categoria sarà una giornata ricca di derby e di sfide importanti.

Si comincia sabato sera alle 20.30 al “Curotti” con il derby ossolano tra Virtus Villa e Vogogna, con i biancoazzurri che devono vincere per non perdere contatto con le prime in classifica, e gli ospiti che vogliono inserirsi in zona playoff.

Un altro derby ossolano molto interessante andrà in scena a Verampio, dove il Crodo reduce da quattro sconfitte consecutive deve muovere la classifica in quello che è di fatto uno scontro diretto per la salvezza contro la Varzese; i granata di Chiaravallotti hanno perso per strada qualche punto di troppo in rapporto al gioco espresso, e vogliono allontanarsi dalla zona calda.

Anche a Omegna sfida per la salvezza: l’Agrano di Lopardo segna poco ma è una squadra tosta, battere la Pernatese significherebbe allontanarsi sensibilmente dalla zona calda.

A Gravellona sfida molto sentita tra gli uomini di Agostini e l’Ornavassese di Lipari, che è seconda in classifica e vuole dimenticare la sfortunata partita di domenica scorsa, dove non è riuscita a battere l’Agrano e soprattutto ha perso il bomber Elca per infortunio. Gli arancioneri sono in forma e vogliono confermarsi in chiave playoff, forti dell’attacco più prolifico del girone, di fronte però avranno la difesa meno battuta del campionato.

Un Piedimulera convalescente ospita il Bagnella, che invece viaggia a gonfie vele: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. I ragazzi di Poma vogliono sbloccarsi definitivamente per raggiungere una posizione di classifica più consona alle loro ambizioni, mentre gli uomini di Tabozzi cercano i tre punti per agguantare la zona playoff.

La Cannobiese di Livorno avrà il compito più difficile in questa giornata: sulle rive del lago arriva la capolista Union Novara, stoppata in casa dal Trecate nel turno precedente, e desiderosa di confermarsi in vetta. I biancorossi hanno però bisogno di punti per avvicinare le posizioni che contano in classifica, e proveranno il colpo grosso.

Le partite: Virtus Villadossola - Vogogna (sabato ore 20.30); Agrano - Pernatese ; Cannobiese - Union Novara; Crodo – Varzese; Gravellona San Pietro – Ornavassese; Piedimulera – Bagnella; Trecate - Sizzano ; Comignago - Carpignano