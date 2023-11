Milano: quanto influisce sui prezzi delle case?

Il tema dei prezzi delle case a Milano continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. A portarcelo ancora una volta ci ha pensato una recente indagine della società Abitare Co., i cui esperti hanno indagato l’influenza della vicinanza con la metropolitana sui prezzi degli immobili sotto la Madonnina.





Cosa hanno scoperto? Che, negli ultimi anni, sia gli immobili nuovi, sia quelli da ristrutturare, se vicini alle fermate della metro sono stati interessati da un rincaro delle quotazioni che si aggira attorno al 36%.





Entrando nel vivo della situazione a seconda delle linee, ricordiamo che, secondo la sopra citata indagine, gli aumenti riguardano soprattutto gli appartamenti vicino alle fermate della rossa, la metro storica del capoluogo lombardo.





A influire sull’impennata dei prezzi di alcune delle zone attraversate dalla “nonna” delle metropolitane meneghine ci ha pensato la gentrificazione, processo che ha colpito in particolare le vie fra Turro e Precotto, oggi facenti parte dell’area di NoLo (North of Loreto).





Caro prezzi anche nelle aree in prossimità della linea blu

Si parla di caro prezzi delle case pure per le aree vicine alla recentemente inaugurata M4, la linea blu che ha collegato lo scalo aereo di Linate con il centro di Milano. Chiunque dia un’occhiata a un elenco di case in vendita Milano, può notare prezzi più altri rispetto al passato per gli immobili in prossimità delle fermate di San Babila, Sforza Policlinico e Santa Sofia.





In media, in queste aree della città l’arrivo della metro - il cui percorso, come ben si sa, deve essere ancora completato - ha influito causando un aumento delle quotazioni attorno al 35%.





La situazione nelle zone vicino alla metropolitana lilla

L’arrivo della metropolitana lilla ha comportato un grande cambiamento dei prezzi anche in zone come quelle dell’Università Bicocca, di CityLife, di Tre Torri e di San Siro, giusto per citare tre fra le fermate della linea a guida autonoma a Milano.





Dal 2019, le quotazioni sono salite di oltre il 35%. Oggi come oggi, si può trovare casa in Bicocca a circa 3.900 euro al metro quadro e a più di 12.000 nella zona di Tre Torri, dove si trovano alcuni dei complessi residenziali più esclusivi della città.





Aumenti attorno al 36% nella zona di Moscova, Corso Garibaldi compreso. In questo frangente, gli incrementi sono da attribuire non solo alla presenza della fermata della linea verde, ma anche alle ripercussioni positive, che vanno avanti ormai da anni, del restyling della zona di Porta Nuova tra i grattacieli del Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi.





Le zone da guardare per chi ha un budget contenuto

I dati appena citati non sono certo incoraggianti per chi sta pensando di comprare casa a Milano (non a caso, i numeri delle compravendite in città stanno scendendo drasticamente).





Esistono, però, delle zone che, pur essendo molto vicine alle fermate della metropolitana, permettono di scegliere immobili con un costo più contenuto rispetto alle case poco lontane dal centro o dai quartieri stravolti dalla gentrificazione.





Questo è il caso, per esempio, delle vie in prossimità della fermata Segneri. In questa zona della città - siamo poco lontano da Via Lorenteggio - con 4.000 euro circa al metro quadro è possibile acquistare un appartamento ristrutturato.





Cifre mediamente abbordabili anche vicino alla fermata della Stazione Gelsomini.





Prezzi ancora più accessibili - parliamo ovviamente rispetto alla media milanese - a Porto di Mare, Comasina e Affori. Qui chi cerca casa da acquistare può trovare immobili con un range di prezzo compreso tra i 2.900 e i 3.100 euro al metro quadro.





Tornando a guardare alla situazione della verde e alle fermate vicino al capolinea nord, è doveroso citare la media di 3.300 euro al metro quadro di Crescenzago e Cascina Gobba.