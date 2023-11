Alluvione Toscana: partiti 12 volontari della Protezione civile del Vco

Il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito dell’attività di coordinamento e supporto al territorio colpito dall’alluvione in Toscana, ha attivato la colonna mobile regionale piemontese.

Dal Coordinamento Territoriale di Protezione Civile del Vco, sabato 4 novembre alle ore 04.30 è partita una squadra composta da 12 volontari specializzati nell’uso Mmt (macchine movimento terra), idrovore, ed attrezzatura specifica, con un’addetta al servizio di segretaria, alla volta del Coordinamento di Protezione Territoriale di Protezione Civile di Alessandria dove si sono uniti alla Colonna Mobile Regionale.

Coordinatore dei volontari per la missione (Cov) è il presidente del Coordinamento territoriale di Protezione Civile del Vco, Francesco Cotti, che riferisce: “La partenza da Alessandria segna l’inizio, da parte del Piemonte, della Missione a supporto della popolazione Toscana colpita dall’alluvione, la destinazione della Colonna mobile sarà definita in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile durante il viaggio in modo da poter intervenire direttamente nell’area di maggior bisogno.