La Juventus Domo in casa di un Feriolo in crescita

Nel nono turno del campionato di Promozione per il Baveno c’è una trasferta insidiosa in quel di Valdengo, ospiti della Fulgor Ronco che occupa una posizione di media classifica ma è sempre squadra tosta da affrontare, soprattutto sul loro campo. I ragazzi di Ivan Sottini vogliono tenere il passo del lanciatissimo Briga, che sarà di scena a Biella contro il Ce.Ver.Sa.Ma. e staccare le inseguitrici.

Big-match a Trino, dove arriva l’Omegna. I rossoneri di Fusè sono il miglior attacco del girone insieme al Briga, vengono da due vittorie consecutive e sono in grande spolvero. I padroni di casa sembrano usciti da un breve periodo di appannamento: dopo le due sconfitte consecutive subite da Juve Domo e Briga, domenica scorsa hanno strapazzato la Dufour a domicilio. Sarà uno spareggio tra le quarte in classifica, ma sicuramente è il Trino ad avere maggiore fame di punti visti gli obiettivi stagionali.

Altro big-match di giornata è il derby del Vco tra Feriolo e Juventus Domo, che per motivi diversi hanno entrambe bisogno di vincere. Gli uomini di Pissardo si stanno risollevando dopo un inizio disastroso, sono in serie utile da tre turni e vogliono abbandonare prima possibile la zona playout. I granata ossolani sono una delle squadre che ha fatto vedere il miglior gioco in questo avvio di stagione, ma sono momentaneamente scivolati fuori dalla zona playoff dopo due partite sfortunate, in cui i ragazzi di Nino hanno subito il gol del pareggio avversario nel recupero. Sarà una sfida molto interessante e combattuta.

Le partite: Arona – Cameri; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella – Briga; Feriolo - Juventus Domo; Fulgor Ronco Valdengo – Baveno; Le Grange Trino – Omegna; Momo – Chiavazzese; Valdilana Biogliese – Casale; Valduggia - Dufour Varallo