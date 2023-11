Vogogna, 26enne va a sbattere in auto contro un muro

Incidente stradale poco dopo la mezzanotte sulla strada provinciale 66 a Vogogna in località Dresio. Una ragazza di 26 anni ha perso il controllo dell' automobile e si è finita contro il muro di sostegno della scarpata.



Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, che hanno tagliato le lamiere dell'auto per estrarla in sicurezza con la collaborazione del personale del 118. La ragazza ha accusato ferite lievi ma è stata trasportata all'ospedale di Domodossola per accertamenti.

Sul posto per i rilievi e èer stabilire le cause i carabinieri di Premosello.