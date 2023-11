Pari tra Feriolo e Juventus Domo, sconfitte per Baveno e Omegna

Solo Feriolo e Juventus Domo collezionano punti nella 9a di Promozione.

Feriolo e Juventus Domo, di fronte, mettono in carniere un pari (1-1) che fa comunque classifica. Per la squadra di Pissardo è il sesto punto consecutivo, per quella di Nino il tredicesimo di fila.

Cadono il Città di Baveno a Valdengo (2-0) e l’Omegna a Trino (2-1).

In Prima Categoria la capolista Union Novara piega di misura la tosta Cannobiese (1-0) sul terreno in riva al lago.

L’Ornavassese tiene il passo classifica passano in casa del Gravellona (1-0) mentre il Piedimulera batte (1-0) il Bagnella guidato dall’ex Tabozzi.

Pari senza reti tra Crodo e Varzese (da registrare un palo dei padroni di casa) mentre l’Agrano coglie tre punti d’oro con la Pernatese (3-2).

Nell’anticipo di sabato al ‘Curotti’ il Villa ha battuto il Vogogna 3 a 2, restando nella scia delle prime.