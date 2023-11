L'appello di Uncem per le elezioni: "Basta liste esterne nei piccoli comuni"

Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) lancia una proposta in vista della prossima tornata elettorale, in programma per il 2024: raccogliere le firme, da parte della cittadinanza, per evitare la candidatura di liste esterne ai piccoli comuni, che non hanno nulla a che fare con i paesi.

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a un fenomeno anomalo per la democrazia, nei piccoli comuni, in particolare quelli con meno di mille abitanti. Ovvero l'arrivo, alla vigilia di ogni tornata elettorale, di liste 'esterne' ai paesi, di persone che poco o nulla hanno a che fare con quelle realtà”, si legge nella nota di Marco Bussone. “Sono spesso spinte da volontà di posizionamento anche di alcuni micro partiti o movimenti che cercano visibilità, con persone mai viste in quei paesi”.

“Questo succede – continua il presidente di Uncem - perché non vi è l'obbligo di raccogliere firme per le candidature, come invece accade ed è necessario nei comuni più grandi. Un problema che Uncem conosce bene e che ci ha visti già in passato segnalare al legislatore e alle Prefetture questa anomalia. Ben venga la democrazia, favorita sia la partecipazione. Ma con buon senso, legame con i territori, senso di appartenenza e impegno non improvvisato o casuale. I comuni piccoli hanno bisogno di vivacità democratica ed è sempre più difficile trovare persone disponibili a impegnarsi per fare i sindaci o i consiglieri. Ma servono regole. Bene ha fatto il Vicepresidente della Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Graziano Bergero, Amministratore di lungo corso, a presentare un ordine del giorno, nel Consiglio comunale di Vallo Torinese, approvato all'unanimità, per chiedere al Parlamento di intervenire modificando la legge 81 del 1993. E introdurre così venti o trenta firme per presentare una lista nei piccoli comuni”. Questo dunque l’appello di Bussone in vista delle prossime elezioni: “È un tema da presidiare, sul quale agire, che non può passare in secondo piano rispetto ad altre questioni poste da Sindaci dei piccoli Comuni, come numero di mandati e burocrazia da eliminare. Come Uncem porremo la questione immediatamente al Viminale e ai parlamentari, confidando in una analisi seria e capace di interpretare le urgenze dei piccoli centri”.