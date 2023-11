Nino (Juventus Domo): ''Un campionato equilibrato: si deciderà nelle ultime giornate''

È il campionato di Promozione più equilibrato degli ultimi anni, non c’è dubbio. Dopo nove giornate non c’è ancora un padrone e almeno 8 squadre sono in piena corsa per le posizioni di vertice.

La capolista Briga fatica a Biella, riesce ad andare in vantaggio ma alla fine deve accontentarsi del pareggio.

Il punto è comunque sufficiente per conservare la vetta, visto lo scivolone del Baveno in casa della Fulgor Ronco Valdengo. I biellesi si confermano squadra molto ostica da affrontare, soprattutto in casa loro, e i lacuali, che lamentavano cinque assenze pesanti, devono tornare a casa a mani vuote. Baveno che perde così la seconda piazza a vantaggio di un Arona in salute, che strapazza il Cameri. Sconfitto anche l’Omegna, che fa le spese della voglia di riscatto del Trino. I vercellesi si portano subito sul 2-0 con le reti di Brugnera Benvegnù e Passannante, ma l’Omegna vende cara la pelle e accorcia con Tinaglia, senza però riuscire a trovare il pari nonostante il forcing finale. Trino che aggancia il Baveno in terza posizione, rossoneri raggiunti in classifica dalla Juve Domo.

Gli uomini di Michael Nino erano impegnati al “Galli” nel derby contro il Feriolo.I gialloblù proseguono la striscia positiva, in una partita che li vede in vantaggio già all’8° minuto grazie ad una sfortunata autorete di Vanzan dopo una respinta di Bleve. I granata reagiscono con decisione e sfiorano il pari, ma la traversa ferma il bel tiro di Garbagni. Nella ripresa il copione non cambia, Juve Domo che attacca e Feriolo che rimane in dieci dopo venti minuti per l’espulsione di Gitteh. Il pareggio arriva a un quarto d’ora dalla fine, Fabio Cabrini non sbaglia dagli 11 metri.

Così il mister domese Michael Nino a fine partita: “Penso che ai punti avremmo meritato di vincere, ma come nelle due partite precedenti non ci siamo riusciti. Ci sono state poche grandi occasioni, ma sicuramente avremmo potuto segnare di più. È un periodo così, basti dire che due degli ultimi tre gol subiti sono autoreti… Ma dobbiamo essere bravi noi a cercarci la fortuna”.

È un campionato davvero equilibratissimo:

“Come previsto alla vigilia. Si lotterà fino alla fine, secondo me il campionato si deciderà all’ultima giornata, massimo la penultima”. Domenica altra sfida difficile, contro un Arona in forma: “Incontriamo una squadra molto forte e in salute, ma siamo forti anche noi, quindi non ci spaventiamo e puntiamo a fare la nostra partita. Sono contento perché stiamo recuperando quasi tutti dai vari infortuni che ci hanno colpito, era ora perché nelle ultime partite abbiamo avuto sempre 5-6 assenze”.

Tutti i risultati: Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Briga 2 – 2; Feriolo - Juventus Domo 1 – 1; Fulgor Ronco Valdengo - Baveno 2 – 0; Le Grange Trino - Omegna 2 – 1; Momo - Chiavazzese 2 – 1; Valdilana Biogliese - Casale 3 – 4; Valduggia - Dufour Varallo 2 – 1; Arona - Cameri 4 - 1

Classifica: Briga 19 - Arona 18 -Baveno, Trino 17 - Casale 16 - Fulgor Ronco Valdengo 15 - Omegna, Juve Domo14 -Ce.ver.sa.ma. Biella, Valduggia 11 -Dufour Varallo, Chiavazzese10 -ValdilanaBiogliese, Cameri, Feriolo 7 - Momo 6