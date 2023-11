Prima Categoria, Union e Ornavassese allungano il passo

In questo momento in Prima Categoria ci sono due squadre che hanno una marcia in più: Union Novara e Ornavassese vincono e scavano un piccolo solco rispetto alla terza piazza, adesso occupata da Trecate e Virtus Villa.

La nona giornata proponeva tante sfide di grande interesse, i campi principali erano Cannobio e Gravellona, dove le due prime della classe erano attese da impegni per nulla scontati.

La Cannobiese ha dato del filo da torcere alla Union, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca, decisivo il gol di Lunazzi.

Non è da meno l’Ornavassese, che al “Boroli” era attesa dal temibile Gravellona San Pietro, squadra ostica e in un buon periodo di forma. È stato un derby nel complesso equilibrato, anche se gli uomini di Lipari hanno dimostrato di essere più squadra e di saper vincere anche senza il loro bomber principe Elca. Gravellona pericoloso con una traversa di Caretti, ma l’unica rete di giornata la sigla Bianchi, che consente ai suoi di tenere il passodella capolista.

Impresa dell’Agrano, che nella sfida salvezza raccoglie tre punti importantissimi in rimonta contro la Pernatese, grazie ad un finale di gara entusiasmante: gli uomini di Lopardo erano sotto 0-2 a 7 minuti dalla fine, ma la rete di Tacchini e la doppietta del bomber Ardizzoia ribaltano il risultato. Granata omegnesiche raggiungono i cugini del Bagnella e si insediano appena sotto la zona playoff.

Vittoria con identico punteggio per la Virtus Villa, che nel derby di sabato sera supera il Vogogna in una gara dalle mille emozioni: padroni di casa che sembrano ipotecare il successo nel primo tempo grazie al neo-acquisto Carrera e a Castanò, ma ad inizio ripresa per gli uomini di Giampaolo c’è la doccia gelata, con la rimonta firmata da Ingignoli e Margaroli. Virtus rabbiosamente in avanti e il bomber Pasin trova il terzo e decisivo gol.

Soddisfatto mister Giampaolo: “E’ stata una bella partita. Diversamente dal derby con la Varzese della settimana scorsa, abbiamo approcciato bene la gara e meritato il risultato. Unico appunto, anche stavolta abbiamo avuto quei dieci minuti di blackout all’inizio della ripresa che hanno permesso al Vogogna di pareggiare, per fortuna poi siamo riusciti a segnare ancora, sfiorando anche il quarto gol con Piana che ha colpito la traversa”.



Contento per il gol di Carrera?

“Cristian lo conosco bene perché giocavamo insieme, lui ha giocato diverse stagioni a Domo ma ha dovuto fermarsi quattro anni fa per motivi di lavoro, adesso ha voluto riprendere e ci sta dando una mano. Speriamo di recuperare presto anche Giorgetti, mentre Bianchetti è rientrato in gruppo”.

Campionato equilibrato, ma le due davanti stanno correndo:

“Sì, noi vogliamo almeno restare in zona playoff, è l’obiettivo minimo mio e della società, e la squadra è attrezzata per raggiungerlo. In casa stiamo viaggiando bene, mentre in trasferta abbiamo raccolto solo 4 punti finora, troppo poco: dobbiamo lavorare su questo”.

Si apre una settimana intensa, trasferte con Piedimulera e Union Novara: “Adesso pensiamo alla Coppa, ci teniamo ad andare avanti, anche se non sarà facile. Poi penseremo alla trasferta di Novara, che sarà sicuramente impegnativa, ma andiamo là a giocarcela e vediamo come andrà a finire”.

I biancoazzurri tengono a distanza il Gravellona San Pietro e il Bagnella, che esce sconfitto dalla sfida col Piedimulera. Gli uomini di Tabozzi (un ex della gara) sono puniti da un gol nel finale, che regala tre punti d’oro ai gialloblù, decisi a risalire la china dopo l’inizio disastroso. Poche emozioni nel primo tempo, ma il Bagnella colpisce un palo con Talato. Ripresa più vivace, Piedimulera che sale di tono e si rende più pericoloso dalle parti di Cavadini, pareggiando il conto dei legni con Della Vedova e trovando infine la rete nel finale con Montagnese, dopo un’azione insistita.

Nell’altro derby di giornata, reti bianche tra Crodo e Varzese, con le squadre bloccate dall’importanza della posta in palio. Per entrambe è un punto che muove la classifica, ma lascia le due compagini ossolane in piena zona playout.

I risultati: Virtus Villadossola - Vogogna 3 - 2 Agrano - Pernatese 3 - 2 Cannobiese - Union Novara 0 - 1 Crodo - Varzese 0 - 0 Gravellona San Pietro - Ornavassese 0 - 1 Piedimulera - Bagnella 1 - 0 Trecate - Sizzano 1 - 2 Comignago - Carpignano 1 - 3

Classifica: Union Novara22– Ornavassese21 - Trecate, Virtus Villa 17 - Gravellona San Pietro14- Bagnella, Agrano, Sizzano 13 - Cannobiese 12 – Carpignano, Vogogna, Piedimulera11 - Varzese 9 -Crodo 8 -Pernatese 4 - Comignago 2