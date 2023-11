Quando parliamo di bendaggio come facciamo in questo articolo parliamo di un qualcosa di molto delicato che può servire ad una persona sia che si trova in ospedale o anche se si trova a casa, e in quest'ultimo caso può essere decisiva la presenza di un infermiere a domicilio che vada a casa del paziente o della paziente in questione che magari ha bisogno di sostituire queste bende.

Se vogliamo prendere degli esempi possiamo pensare a quella persona che ha avuto un incidente magari in scooter e dopo una prima parte del percorso di convalescenza all'ospedale adesso sta continuando il percorso a casa con l’ok dei medici, però comunque ha bisogno ancora di supporto a domicilio, e da questo punto di vista un infermiere può fare la differenza.

Ormai tutti sappiamo che la figura professionale dell'infermiere a domicilio è una figura basilare che sta al centro dell'assistenza sanitaria domiciliare, assistenza di cui molte famiglie e persone ne usufruiscono e anzi non saprebbero come fare senza questi servizi.

Naturalmente ci sono varie figure professionali connesse al mondo dell'assistenza sanitaria domiciliare e non solo l'infermiere e infatti possiamo parlare di medici che vanno a domicilio, ma possiamo parlare anche di un fisioterapista per fare un esempio e sono tutte figure che possono essere davvero molto importanti per una famiglia che altrimenti non sarebbe come fare, per aiutare una persona che vuole bene e che si trova in difficoltà.





Soprattutto le persone che vivono in una grande città potrebbero avere il dubbio di non riuscire a selezionare uno tra i tanti professionisti, e quindi quello che fanno è andare a parlare con quelle cooperative che sono loro a cercare e a selezionare uno tra questi professionisti e si occuperanno anche della parte burocratica.





Avere al proprio fianco un infermiere a domicilio è sempre una grande fortuna





Comunque per quanto riguarda la parte del bendaggio di cui parlavamo all'inizio teniamo presente che ce ne stanno di vari tipi, e ad esempio quello che si chiama bendaggio vascolare e cioè una pratica antica che serve a proteggere, drenare e immobilizzare, così come esiste anche quello esalto complessivo che è molto utile nell'ambito di una terapia per l'ulcera o anche per delle malattie che riguardano il sistema linfatico.





Di certo quando si parla di bendaggio non si parla di mettere un cerotto, ma si parla sempre di questioni molto tecniche e molto complesse, e deve essere un infermiere a decidere per esempio quale può essere la tecnica migliore in base alle dimensioni dell'edema e in base alla condizione clinica della persona che ha davanti





Ed è per questo motivo che nel titolo di questa seconda parte sottolineavamo quanto possa essere una grande fortuna, avere al proprio fianco un infermiere a domicilio con il quale chiaramente bisognerà mettersi d'accordo anche per quanto riguarda i giorni e gli orari, infermiere che soprattutto aiuterà la famiglia e la persona che è in difficoltà anche dal punto di vista emotivo, dando tutte le istruzioni che servono per quando lui non è presente.