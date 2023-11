Sono molte le imprese di pompe funebri che operano sul territorio e sono un punto di riferimento importantissimo per le tante persone e per le tante famiglie che devono affrontare delle esperienze molto pesanti, che come umani tutti affrontiamo, e cioè assistere alla perdita di una persona cara e giustamente doversi occupare dell'organizzazione del funerale.

Naturalmente poco potrebbe fare una famiglia se non avesse il supporto e la guida, di un'impresa di pompe funebri che si occuperà delle varie fasi dell'organizzazione del funerale che quasi mai si presenta semplice, ma è ancora più complessa in certi casi.

Ci riferiamo in particolare a quando la persona muore all’estero però deve essere seppellita in Italia e quindi bisogna organizzare il rientro della salma, che allunga i tempi dell'organizzazione e purtroppo fa lievitare anche i costi del preventivo finale che riguarda il pagamento delle spese funerarie.

Poi ci sono altri casi di persone che invece non muoiono all'improvviso ma muoiono preparandosi perché magari si trova ad affrontare una lunga malattia in stato terminale, e a quel punto quello che fanno in genere è scrivere un testamento che parlerà di tante cose come per esempio questioni ereditarie, però potrebbero esserci anche riferimenti all'organizzazione del funerale.

Caso tipico di quando per esempio una persona in questo testamento scrive di voler essere cremata invece che sepolta, ed è chiaro che la famiglia e le imprese di pompe funebri devono rispettare questo desiderio.

Questo significherà organizzare tutta la parte burocratica del processo di cremazione e anche la parte pratica, che potrebbe riguardare la scelta di una urna cineraria dove conservare queste ceneri, e saranno i consigli dell'impresa in questione a indirizzare la famiglia su quale urna scegliere.

Per esempio ci sono delle urne in ceramica molto eleganti che si possono anche personalizzare con delle foto o con dei simboli di qualcosa legato alla figura della persona che è scomparsa e abbiamo fatto solo un riferimento.

Bisognerà occuparsi della vestizione della salma che può essere esposta nella camera ardente, e anche da questo punto di vista magari ci sono quelle persone che vogliono avere dei capi di abbigliamento addosso, che per loro rappresentano qualcosa di particolare.

Il supporto di un'impresa di pompe funebri è sempre fondamentale

Certo è che le persone che si ritrovano senza avere un'impresa di pompe funebri di riferimento quando perdono una persona cara, si ritrovano davvero nei guai perché come primo obiettivo dovranno avere quello di trovarne una facendo una scelta adeguata che non è scontato.

Siccome sono momenti molto impegnativi dal punto di vista emotivo e già nella prima parte ne abbiamo parlato, sarebbe bene in questi casi farsi supportare da amici che magari hanno loro delle conoscenze e avranno la loro d'impresa di pompe funebri di fiducia e ci facciamo dare il loro numero di telefono.



A quel punto dobbiamo contattarli in maniera rapida e sperando che tutto vada bene e che siano disponibili, e dovremmo vedere che per programmare tutte le fasi delle quali abbiamo menzionato alcune nella prima parte dell'articolo.