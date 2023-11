Cargo Rail Italy gestirà le manovre a Domo2

‘’Dal 1° gennaio 2024 le attività di manovra ferroviaria nell’importante scalo frontaliero con la Svizzera di Domodossola saranno gestite da Cargo Rail Italy. Per quella che attualmente è una delle più importanti imprese di manovra in Italia si tratta di un importante tassello in un percorso di crescita che negli ultimi tre anni l'ha portata ad essere presente in 12 impianti industriali e logistici italiani’’. Lo scrive in una nota la società dedicata a tale tipo di operazioni, sussidiaria di Captrain Italia (gruppo Sncf). Cargo Rail Italy è focalizzata sul trasporto ferroviario delle merci ed è specializzata nei servizi di manovra all'interno dei terminal e degli insediamenti industriali.

‘’A Domodossola , il terminal merci è conosciuto come Domo 2 per distinguerlo dalla stazione passeggeri, Cargo Rail Italy opererà con circa 30 addetti e 3 locomotori di manovra che rispondono ai più avanzati standard tecnici e di riduzione delle emissioni - rimarca la società - . Si tratta di un impegno importante per gestire un traffico ferroviario che attualmente conta circa 90 coppie di treni al giorno, ma con valenze decisamente superiori; il terminal posto nei pressi del confine fra i due Paesi è pronto a supportare auspicabili implementazioni di traffici addizionali sul valico ferroviario del Sempione, come previsto anche dal recente Memorandum d'intesa siglato tra i governi di Italia e Svizzera. A supportare tale attività, fra le imprese ferroviarie italiane, è proprio Captrain Italia, la società madre di Cargo Rail Italy, che sviluppa la maggior parte di traffico attraverso Domodossola, dove un'altra società sorella - Tiberco, dedita alla manutenzione e riparazioni di materiale rotabile - sta valutando l'avvio di un proprio cantiere per la manutenzione dei carri merci in uso dal gruppo’’.

Le attività inizieranno il 1° gennaio. Secondo l'amministratore delegato di Cargo Rail Italy, Roberto Lupi, l’operazione ha una valenza ‘’strategica notevole. Per noi è un salto di qualità importante al quale arriviamo preparati; dobbiamo e vogliamo garantire un servizio con alti standard di qualità".