Coppa, è tempo di verdetti

Oggi e domani sera si torna in campo per la Coppa Italia di Promozione e per la Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Nella Coppa Italia di Promozione, stasera, sul sintetico di Borgosesia, si gioca la gara di ritorno degli ottavi di finale a eliminazione diretta: dopo la vittoria in rimonta del Baveno per 2-1 due settimane fa al “Galli” (reti di Nobili per i sesiani, Di Leva e Garoni per i lacuali), la Dufour Varallo di mister Porcu proverà la rimonta per centrare il passaggio ai quarti di finale. Ricordiamo che, in caso di vittoria col minimo scarto dei padroni di casa, si applicherà la regola dei gol che valgono doppio in trasferta (quindi con l’1-0 passerebbe la Dufour, dal 3-2 in su passerebbe il Baveno).

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria,si gioca la sesta e ultima giornata dei gironi preliminari.

Nel triangolare 1, giovedì sera al “Brocca” sfida decisiva tra Cannobiese e Gravellona San Pietro: le due formazioni sono appaiate in testa alla classifica del girone, ma gli uomini di Agostini sono avanti nel computo della differenza reti, quindi potrebbero accontentarsi di un pareggio.

Stesso discorso nel triangolare 2:la vincente dell’incontro tra Piedimulera e Virtus Villa andrà avanti in Coppa, ma in caso di pareggio saranno gli ospiti a qualificarsi, essendo avanti di due punti sui gialloblù in classifica. Si gioca mercoledì alle 20.30 al “Bonomini” di Vogogna.

Nel triangolare 3 riposa il Bagnella, già eliminato, mentre Comignago e Serravallese si giocheranno il passaggio del turno.

Questo il programma completo per le formazioni del Vco: Mercoledì ore 20.30 Dufour Varallo– Baveno (and. 1-2); Mercoledì ore 20.30 Piedimulera - Virtus Villa; Giovedì ore 20.30:Cannobiese - Gravellona San Pietro