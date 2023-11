Lo chef Giorgio Bartolucci protagonista di una cena benefica

Bord Bia, ente governativo per la promozione dei prodotti food & beverage irlandesi, supporta il proprio partner Jre – Jeunes Restaurateurs Italia, per l’iniziativa “Insieme – Jre per San Patrignano”. Si tratta di cene Jre-Italia a sostegno della comunità di recupero di San Patrignano. La collaborazione tra l’ente e l’associazione, avviata all’inizio del 2023, è stata pensata per esaltare le qualità e il gusto dei prodotti irlandesi grazie all’estro di alcuni dei più talentuosi chef italiani che fanno parte dell’associazione.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 9 novembre alle 21.00, quando il ristorante stellato dell’Hotel Eurossola di Domodossola, guidato dallo chef Giorgio Bartolucci, diventerà la sede ideale per gustare la preziosa carne di manzo irlandese – dal colore rosso borgogna e con un sapore deciso anche grazie alla presenza di grasso dorato - e la dolcezza della polpa degli scampi irlandesi - allevati nelle acque purissime dell’Atlantico, in un ambiente incontaminato. I due ingredienti saranno protagonisti rispettivamente di “Lingotto croccante ai carciofi con scampo irlandese e salsa périgourdine” e di “Guancia di manzo irlandese patata affumicata, funghi porcini e melograno”, due piatti che compongo il menù pensato dallo chef per la cena di beneficenza.

Il progetto “Insieme – JRE per San Patrignano” vedrà Jre-Italia collaborare con la comunità di recupero in un’ottica di crescita e formazione. L’iniziativa vuole contribuire a supportare i ragazzi e le ragazze che stanno affrontando il percorso di “rinascita” all’interno di questa realtà. I giovani impegnati negli studi dedicati alla ristorazione, terminato il loro iter formativo, avranno la possibilità di effettuare stage di sala e cucina all’interno dei ristoranti JRE, con prospettiva di assunzione; inoltre, gli chef metteranno a disposizione la propria arte culinaria per organizzare una serie di cene benefiche all’interno dei rispettivi locali.

Il calendario delle serate sarà consultabile e in continuo aggiornamento sul sito

https://insiemejresanpatrignano.it/.