Post trattamento del tumore della prostata: menzione speciale all’Asl Vco

Il 7 novembre il direttore sanitario dell'Asl Vco, dottoressa Emanuela Pastorelli e il direttore della Soc di Urologia dottor. Danilo Centrella hanno ricevuto da Fondazione Onda la menzione speciale per l'impegno e l'attenzione profusi nella gestione delle complicanze funzionali post operatorie del tumore prostatico.

L'encomio "Best Practice - Bollino Azzurro” della Fondazione Onda è stato consegnato a 56 strutture ospedaliere nazionali dopo la valutazione del percorso ospedaliero garantito ai pazienti affetti dal tumore prostatico.

Presso la Asl Vco vengono sottoposti a trattamento chirurgico per tumore prostatico circa 60 pazienti ogni anno. La guarigione oncologica permette al paziente di superare il trauma della diagnosi tumorale. L’incontinenza urinaria dopo trattamento con intento curativo ha un forte impatto sulla qualità di vita del paziente. La presa in carico con un protocollo preciso e standardizzato multidisciplinare nei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania permette di affrontare al meglio dal punto di vista clinico, scientifico e psicologico la patologia.

La standardizzazione del trattamento chirurgico mini invasivo e l’approccio multidisciplinare in diverse fasi del percorso terapeutico (pre intervento, intervento e post intervento) ha permesso di ridurre l’incidenza di incontinenza urinaria precoce, temporanea e permanente dei pazienti in cura per carcinoma prostatico presso l’ASL Vco con una loro precoce riabilitazione. Il percorso adottato ha quindi ridotto l’impatto sociale dell’incontinenza urinaria iatrogena dei pazienti.

Il percorso organizzato dalla Soc Urologia dell’Asl Vco, diretta dal dottor. Danilo Centrella, e dalla Soc Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta dalla dototressa Silvia Rossi premiato al concorso di Fondazione Onda risulta di semplice applicazione per gli operatori e di agevole accessibilità per i pazienti ai quali vengono garantite cure di qualità.

La direzione generale si complimenta con il dottor Danilo Centrella, con la dottoressa Silvia Rossi e con tutto il loro staff per il riconoscimento ottenuto, e si augura che sia l’inizio di un percorso volto al miglioramento continuo dell’attività sanitaria e delle prestazioni erogate ai cittadini.

Direzione generale Asl vco