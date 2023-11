Anche la scuola primaria di Premosello aderisce alla metodologia "A porte aperte"

Anche il plesso di scuola primaria di Premosello dell’Ic “Valtoce” di Vogogna ha aderito, dal corrente anno scolastico, alla etodologia educativo-didattica “A porte aperte”.

La dirigente scolastica Alessandra Chelucci afferma: “La scuola primaria di Premosello è un plesso con docenti di grande esperienza, che non hanno mai perso la motivazione a formarsi e aggiornarsi. Sono persone aperte alle innovazioni didattiche e alle sperimentazioni, se ritengono che queste portino beneficio ai loro alunni. Questo anno scolastico hanno accolto con entusiasmo l'opportunità di sperimentare la metodologia “A porte aperte”, nata dall'idea della docente Vanessa Trapani, che da settembre si è unita al team di Premosello”.

“Si tratta di un metodo – spiegala dirigente scolastica - che si fonda sul rendere l'alunno il vero protagonista del processo di apprendimento, facendo leva sui suoi bisogni e talenti. Il nome “A porte aperte” significa apertura dei gruppi classe e dei docenti in una relazione di supporto reciproco. Ogni classe presenta, di volta in volta, le sue richieste, dalla lezione su un particolare argomento alla necessità di migliorare o potenziare alcune competenze per un gruppo ristretto di alunni o per l'intera classe, a seconda delle esigenze. Le altre classi rispondono alla richiesta offrendo il loro intervento. Sono gli alunni, chiaramente guidati e preparati dai docenti, a spostarsi per fare una lezione nella classe che ne ha fatto richiesta”.

“Credo molto in questa metodologia, che ho visto in atto nella scuola primaria di Preglia, nel suo dinamismo e nel suo enorme potenziale di inclusività”, conclude Alessandra Chelucci. “Gli alunni imparano attraverso l'esperienza diretta, nel fare in prima persona. Mettere in campo i propri talenti e i propri interessi, soprattutto quando si fa per essere d'aiuto ad altri, accresce l'autostima e il senso di auto efficacia in maniera positiva. In un mondo dove sembra prevalere l'individualismo e la competizione, noi abbiamo scelto di credere nello sviluppo individuale al servizio della comunità. Il metodo “A porte aperte” è già utilizzato in sette plessi scolastici del nostro territorio e, al momento, io e le altre dirigenti delle scuole coinvolte ci stiamo costituendo in rete per documentare la ricaduta del metodo sugli apprendimenti”.

La metodologia è attiva dal 2015 ed è stata sperimentata per la prima volta a Verbania Pallanza. Attualmente, le scuole del Vco che la applicano sono: l’Infanzia e la primaria di Craveggia, le primarie di Coimo, Preglia, Caddo, Masera e, appunto, Premosello. Ma il metodo, per la sua inclusività e dinamicità, ed è adattabile a tutti gli ordini di scuola.