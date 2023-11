Coppa: Piedimulera e Gravellona passano il turno

Si sono disputate mercoledì e giovedì le tre partite di Coppa Italia di Promozione e Coppa Piemonte di Prima Categoria che vedevano impegnate le compagini del Vco.

Nella Coppa Italia di Promozione,a Borgosesia si giocava la gara di ritorno degli ottavi di finale a eliminazione diretta. La Dufour Varallo segna nel finale con Repossini e centra la qualificazione ai danni del Baveno, grazie alla regola dei gol in trasferta che valgono doppio: all’andata era finita 2-1 per i lacuali. Nel prossimo turno, la Dufour affronterà la Chiavazzese per i quarti di finale regionali.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria,l’ultima giornata dei gironi preliminari ha emesso gli ultimi verdetti. Nel triangolare 1 il Gravellona San Pietro ha avuto la meglio sulla Cannobiese al termine di un match intenso, che ha visto gli uomini di Livorno chiudere in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Chiarello, prima di arrendersi alla doppietta di Bionda nel finale.

Nel triangolare 2 il Piedimulera ha sconfitto la Virtus Villa in una partita molto divertente e ricca di gol. Ospiti subito avanti con il rigore di Palfini, ma alla mezzora il micidiale uno-due di Inguscio porta in vantaggio i gialloblù. Proprio allo scadere del tempo, Pezzi regala il pareggio alla Virtus, e primo tempo che si chiude sul 2-2. Nella ripresa gialloblù ancora avanti alla mezzora con Garda, ma dopo solo tre minuti il centrocampista biancoazzurro Rossi pareggia. Passano solo altri due minuti e Naggi regala vittoria e qualificazione alla formazione del presidente Tomola.

Nella prossima fase della Coppa, Gravellona San Pietro e Piedimulera saranno inserite nel Quadrangolare A insieme a Union Novara, vincitrice del triangolare 4, e alla vincente della sfida Comignago-Serravallese, che designerà la vincente del gruppo 3. Quest’ultima gara avrebbe dovuto essere disputata ieri, ma è stata rinviata.

Il quadrangolare A consisterà di un girone all’italiana con gare di sola andata; la prima giornata è in programma giovedì 23 novembre. Le altre due gare si disputeranno il 15 e 29 febbraio 2024.

I risultati:

Coppa Italia Promozione : terza fase ad eliminazione diretta:

Dufour Varallo– Baveno 1-0 (complessivo 2-2, passa la Dufour per i gol in trasferta)

Coppa Piemonte Prima Categoria – Risultati e classifica finale gironi preliminari:

Triangolare 1: Cannobiese - Gravellona San Pietro1-2

Classifica: Gravellona San Pietro10, Cannobiese 7, Vogogna 0

Triangolare 2:

Piedimulera - Virtus Villa 4-3

Classifica: Piedimulera 8, Virtus Villa 7, Crodo 1