Lega Giovani Vco: “Orari scolastici: il risultato ottenuto dà ragione alla nostra linea”

“La Lega Giovani Vco esprime soddisfazione per la soluzione di compromesso sul tema degli orari scolastici che si è riusciti a raggiungere dopo molte riunioni, incontri e prese di posizione tra liceo Spezia e Istituto Marconi-Galletti-Einaudi”. Sono parole di Stefano Cassani, coordinatore del gruppo Lega Giovani Vco.

“Siamo soddisfatti perché, dopo il nostro articolo provocatorio, il dirigente scolastico del Marconi si è dimostrato collaborativo – continua Cassani -. Restiamo disponibili per future interlocuzioni, considerato che la soluzione individuata, seppur dignitosa rispetto a quanto prospettatoci, è solo un palliativo temporaneo. Speriamo dunque che l’anno scolastico iniziato con alcune difficoltà possa continuare nel migliore dei modi e concludersi con ottimi risultati per tutti gli studenti”.

“Pur tuttavia – conclude il coordinatore di Lega Giovani Vco - non possiamo non rimarcare il nostro disappunto riguardo all’atteggiamento tenuto nei nostri confronti e non solo, in particolar modo da un sindaco che non citiamo per evitare di concedergli ulteriore visibilità. Anche se giovani, non ci facciamo intimorire da chi fa la voce grossa, perché arroganza e prevaricazione non vinceranno mai all’interno di qualsivoglia dialettica, anche quella politica. Chi pensa che i giovani siano incompetenti si sbaglia di grosso. Infatti, il risultato ottenuto è in linea con quanto da noi auspicato”.