Le previsioni meteo per il weekend

La saccatura in discesa dal Mare del Nord scorre verso est favorendo un rasserenamento dei cieli con ventilazione intensa da nordovest in montagna. "Oggi - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - assisteremo ad una breve attenuazione della ventilazione con cieli sereni o al più velati. Domenica una debole ondulazione del geopotenziale porterà cieli irregolarmente nuvolosi al mattino; dalle ore centrali un nuovo rinforzo dei flussi riporterà condizioni di locale foehn nella vallate nordoccidentali, precipitazioni sulle Alpi e cieli soleggiati altrove; la quota neve sarà in rapida risalita fino ad oltre i 2000 m in serata. Lunedì ancora una giornata soleggiata in pianura con precipitazioni portate dal vento sulle creste di confine".

SABATO 11 NOVEMBRE 2023

Nuvolosità: cielo sereno con residui addensamenti sulle creste alpine di confine nordoccidentali al primo mattino. Velature in transito dal pomeriggio. Precipitazioni: generalmente assenti salvo debole nevischio trasportato dal vento sulle creste alpine nordoccidentali di confine al mattino. Zero termico: in marcato rialzo a sud fino ai 2500 m e in calo a nord fino ai 1600- 1700 m. Venti: nordoccidentali a tutte le quote, moderati in montagna, localmente forti sulle cime alpine più esposte, con foehn nelle valli, in attenuazione dalla tarda mattinata. Deboli in pianura.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con addensamenti più compatti sui rilievi nordoccidentali, dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso su pianure e Appennino. Precipitazioni: deboli sulla fascia alpina nordoccidentale. Quota neve al mattino sui 1100-1200 m a nord e sui 1700-2000 m a ovest. Dal pomeriggio nevicate limitate oltre i 2000 m a nord e 2500 m altrove. Possibili deboli pioviggini sparse e intermittenti sulle pianure al primo mattino. Zero termico: in marcato rialzo fino a 3000-3200 m a nord e 3400-3500 m a sud. Venti: da nordovest in montagna; moderati o forti sulle Alpi con locale foehn nelle vallate occidentali, deboli sull'Appennino in aumento a moderati nelle ore centrali; deboli variabili altrove.