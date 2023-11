Un appello per la pace in Medio Oriente

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) della sezione di Domodossola sta assumendo un ruolo attivo nella promozione della pace, in risposta alla tragica situazione che si sta verificando giorno dopo giorno nei territori israeliani e palestinesi. In un momento cruciale come questo, l'Anpi si prepara a convocare una riunione, programmata per lunedì 13 novembre alle 17.30, nella sede in via Paolo Della Silva 24. L'obiettivo principale è avviare una discussione costruttiva sulla crisi attuale e, al contempo, promuovere un'iniziativa per la pace a Domodossola.

L'Anpi vuole coinvolgere la comunità locale nella promozione dei valori di pace e solidarietà, prendendo spunto da un'iniziativa simile già organizzata a Intra il 25 ottobre. L'incontro sarà un momento di condivisione di idee, riflessioni e proposte su come la comunità di Domodossola possa contribuire concretamente a promuovere la pace nei territori colpiti dal conflitto.