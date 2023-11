Deve scontare 4 anni per furto, arrestato a Domo sul treno proveniente da Basilea

Gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, il 9 novembre scorso, nell'espletamento dell'attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell'immigrazione clandestina, hanno tratto in arresto un cittadino magrebino di 30 anni in esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo per i reati di furto aggravato in concorso e furto in abitazione.

Il controllo, a bordo del treno Eurocity nr. 57, proveniente da Basilea e diretto a Milano delle ore 15.12, ha permesso di rintracciare lo straniero, residente a Brembate ma domiciliato in Germania, il quale al momento del controllo ha manifestato fin da subito un atteggiamento sospetto, tale da indurre i poliziotti ad effettuare una verifica approfondita sul suo conto.

Lo stesso, responsabile di numerosi furti in abitazione, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Verbania a disposizione dell'autorità giudiziaria e dovrà scontare una pena detentiva di 4 anni di reclusione.