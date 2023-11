A Macugnaga i mercatini di Natale ai piedi del Monte Rosa

A Macugnaga il primo week end di dicembre sarà già immerso nella piena atmosfera natalizia. Nella splendida località ai piedi del Monte Rosa si svolgeranno infatti i mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco. Tante bancarelle con espositori di prodotti tipici e manufatti della tradizione, in cui sarà possibile acquistare regali, addobbi e decorazioni. Tra gli espositori vi sarà anche il Laboratorio dei Götwiarchjini (gli gnomi "buoni lavoratori" della tradizione walser) Per l'occasione, saranno accesi anche i forni comunitari per la cottura del pane di segale. I mercatini saranno aperti dalle 9.00 alle 18.00.

Accanto ai mercatini sarà anche protagonista l'evento "La regina dei ghiacci" di Frozen: si salirà in funivia all'Alpe Bill dove avverrà l'incontro con i personaggi di Frozen. I bambini poi potranno partecipare alla ricerca delle pepite d'oro e visitare l'antica Miniera d'Oro e la Casa Walser. L'evento è a cura dell'organizzazione della "Grotta di Babbo Natale".